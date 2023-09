Kerry Washington pensó en el suicidio ante trastornos alimenticios

“Sabía gestionar. Tenía un funcionamiento tan alto... y la comida me sacó. La dismorfia corporal, el odio al cuerpo estaban más allá de mi control y realmente me llevaron a sentir que necesitaba ayuda”, repasó.

Si bien la actriz aseguró que ahora se encuentra en una situación mucho mejor con su trastorno alimentario, todavía tiene que revisar su comportamiento. “No diría que nunca me porto mal con la comida, simplemente es muy diferente ahora. No es al extremo. No hay idea suicida, ya no estoy ahí”, contó.

Washington, quien suele ser extremadamente reservada en relación a su vida personal, explicó que decidió compartir su historia en este momento porque tiene un propósito. “Nunca quise compartir mi vida privada por la fama o por llamar la atención”, aclaró.