Keith Urban reacciona al nuevo romance de Nicole Kidman

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una fuente cercana a Keith Urban asegura que el cantante experimenta cierto alivio ante el rumoreado nuevo romance de Nicole Kidman, en contraste con una versión anterior que lo describía profundamente afectado por la noticia.

Según esta fuente, citada por Daily Mail, fue Urban quien decidió poner fin al matrimonio de casi veinte años con la actriz, y desde entonces habría cargado con cierto sentimiento de culpa por el daño causado. Ver a Kidman aparentemente feliz junto a otra persona habría contribuido a aliviar esa carga, sin que exista, según el mismo relato, ningún indicio de celos por parte del músico.