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Keith Urban reacciona al nuevo romance de Nicole Kidman

Fuentes cercanas a Keith Urban aseguran que el cantante vive con tranquilidad la nueva relación sentimental que se le atribuye a Nicole Kidman

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 08:47
Keith Urban reacciona al nuevo romance de Nicole Kidman

Una nueva versión sobre Keith Urban contradice el reporte inicial que lo situaba devastado por el rumoreado romance de Nicole Kidman con el inversor Michael Reinstein.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una fuente cercana a Keith Urban asegura que el cantante experimenta cierto alivio ante el rumoreado nuevo romance de Nicole Kidman, en contraste con una versión anterior que lo describía profundamente afectado por la noticia.

Según esta fuente, citada por Daily Mail, fue Urban quien decidió poner fin al matrimonio de casi veinte años con la actriz, y desde entonces habría cargado con cierto sentimiento de culpa por el daño causado. Ver a Kidman aparentemente feliz junto a otra persona habría contribuido a aliviar esa carga, sin que exista, según el mismo relato, ningún indicio de celos por parte del músico.

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Las especulaciones sobre la vida sentimental de Kidman surgieron después de que la actriz fuera fotografiada junto al inversor de capital privado Michael Reinstein en Portofino, Italia. Posteriormente, ambos fueron vistos juntos en Los Ángeles, donde él la recogió en el aeropuerto. Ni Kidman ni Reinstein han confirmado públicamente una relación.

Urban, por su parte, también ha estado vinculado a rumores sentimentales con la cantante Karley Scott Collins y con su guitarrista, Maggie Baugh, vínculos que ambas mujeres han negado.

Kidman solicitó el divorcio en septiembre de 2025 tras diecinueve años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. El proceso se formalizó en enero. La expareja tiene dos hijas, Sunday Rose, de 18 años, y Faith Margaret, de 15.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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