Katy Perry habla de su salud mental tras separación de Orlando Bloom

Los Ángeles, Estados Unidos.- En junio de 2025 se dio a conocer una de las noticias que sacudieron el mundo del entretenimiento: Katy Perry y Orlando Bloom se separaban tras nueve años de relación, ahora la cantante habla por primera vez sobre ese episodio de su vida. La artista, que actualmente está en una relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, se sinceró en un pódcast sobre lo que vivió en 2025 y cómo logró afrontarlo.

La prueba de Katy Perry

Aunque en semanas posteriores a la separación, Bloom dijo que “estoy muy bien. Somos geniales. Va a ir bien. Solo hay amor”, para Perry el asunto no iba tan bien. La cantante ha confesado que el año pasado fue muy difícil, y aceptó que su salud emocional estuvo vulnerable sin ahondar en detalles. En una entrevista para The Zane Lowe Show de Apple Music, la intérprete dijo que “el año pasado fue muy difícil. Fue el peor año y el mejor año. Porque hay dos caras en cada moneda, y decidí verlo como el mejor”. Perry recordó que el proceso lo vivió mientras estaba en la gira Lifetimes y que lloraba por la situación, "estaba en Adelaida. Me acababa de separar. Había pasado por mucho, ya sabes, cosas en público, en privado. Y pensé: ‘Dios mío, esto es muy intenso. ¿Se supone que una persona debe sentir todo esto y absorberlo todo?’”. Todo esto le generó una crisis de salud emocional que no especificó, pero expresó que a este momento todo ha cambiado de verdad "y es real", que se siente estable y contenta de haber decidido seguir adelante un año más, "porque si sigues viviendo, la vida puede mejorar”.

Su nueva relación