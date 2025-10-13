Justin Trudeau y Katy Perry: así comenzó su relación

Las primeras imágenes juntos surgieron a finales de septiembre, cuando fueron fotografiados en actitud cercana a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara (California).
Fuentes citadas por The Sun aseguran que la pareja comenzó a salir a principios del verano, aunque su relación se había mantenido en discreción hasta hace pocas semanas. Perry, de 40 años, se encuentra inmersa en su Lifetimes Tour, mientras Trudeau, de 53, se ha mantenido alejado del foco político desde que dejó su cargo en 2024.
“No han podido pasar mucho tiempo juntos debido a la gira, pero están en contacto constante por videollamadas y mensajes”, indicó una fuente próxima a la pareja.
Los rumores sobre un posible vínculo entre ambos comenzaron en julio, cuando fueron vistos paseando por el Parque del Monte Real, en Montreal, antes de cenar en el restaurante Le Violon. Días después, Trudeau asistió junto a su hija, Ella-Grace, a uno de los conciertos de la cantante en el Bell Centre de la ciudad.
Según medios estadounidenses, el político y la intérprete habrían coincidido en varios actos benéficos en Canadá antes de iniciar su relación. “Justin llevaba tiempo soltero y ha disfrutado conociéndola. Comparten intereses y conversaciones que fluyen con naturalidad”, apuntó otra fuente.
Trudeau y Perry atraviesan etapas personales similares. El ex primer ministro se separó de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común. Perry, por su parte, terminó su relación con el actor Orlando Bloom después de casi una década juntos y una hija, Daisy Dove, de cinco años.
Personas del entorno de ambos destacan la prudencia con la que están llevando su vínculo. “Él no es alguien que se precipite, y ella valora ese modo de actuar. Se están conociendo sin presión”, declaró una fuente cercana al entorno del canadiense.
Aunque algunos informes señalaron que la relación se habría enfriado debido a los compromisos profesionales de ambos, las fotografías recientes en la costa californiana desmintieron los rumores. En las imágenes, la pareja aparece compartiendo un momento privado a bordo de la embarcación de Perry.
La cantante, que continúa con la segunda etapa europea de su gira, ha evitado pronunciarse sobre su vida personal. Trudeau, del mismo modo, mantiene silencio y se centra en su actividad académica y conferencias internacionales tras su salida del cargo