Katy Perry y Justin Trudeau: Revelan nuevos detalles de su discreta relación

Los Ángeles, Estados Unidos.- El vínculo entre la cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ha generado curiosidad en la prensa internacional, aunque ambos han optado por resguardar su intimidad.

Fuentes cercanas confirmaron a Us Weekly que la artista atraviesa un momento de plenitud personal y se muestra entusiasmada con esta nueva etapa.

“Katy está muy entusiasmada. Está muy feliz”, aseguró una persona del entorno de la intérprete, quien ha decidido mantener su vida privada al margen de los reflectores.

La misma fuente señaló que la pareja procura la discreción por encima de cualquier exposición pública.

“Intentan mantener un perfil bajo y han pasado mucho tiempo juntos en privado. No quiere que esta relación se haga pública”, añadió.