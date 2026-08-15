Karol G, Miguel Bosé y Maluma encabezan concierto solidario para Colombia

Bogotá, Colombia.- Bogotá será escenario, el próximo 23 de agosto, de un concierto solidario en el que participarán Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Silvestre Dangond, entre otros artistas, con el objetivo de recaudar fondos para las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el lunes pasado.

El evento, bautizado "Voces por la vida", tendrá lugar en el recinto Vive Claro, el más grande de Colombia.

"La industria de la música en Colombia decidió unirse detrás de un mismo propósito, donar su trabajo para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas y contribuir a que las familias que perdieron sus viviendas puedan volver a tener un techo y comenzar a reconstruir sus vidas", señalaron los promotores del concierto.

Todo lo recaudado durante la jornada será entregado a Presentes Corporación, organización encargada de canalizar los recursos hacia las labores de reconstrucción en las zonas golpeadas por el sismo, cuyo saldo ya supera los 200 muertos.