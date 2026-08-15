Karol G, Miguel Bosé y Maluma encabezan concierto solidario para Colombia

Bogotá, Colombia.- Bogotá será escenario, el próximo 23 de agosto, de un concierto solidario en el que participarán Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Silvestre Dangond, entre otros artistas, con el objetivo de recaudar fondos para las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el lunes pasado.
El evento, bautizado "Voces por la vida", tendrá lugar en el recinto Vive Claro, el más grande de Colombia.
"La industria de la música en Colombia decidió unirse detrás de un mismo propósito, donar su trabajo para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas y contribuir a que las familias que perdieron sus viviendas puedan volver a tener un techo y comenzar a reconstruir sus vidas", señalaron los promotores del concierto.
Todo lo recaudado durante la jornada será entregado a Presentes Corporación, organización encargada de canalizar los recursos hacia las labores de reconstrucción en las zonas golpeadas por el sismo, cuyo saldo ya supera los 200 muertos.
El cartel confirmado incluye además a Grupo Niche, Andrés Cepeda, Draco Rosa, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.
La participación de Karol G se dará por medio de una transmisión en vivo desde otra locación, en articulación con su Fundación Con Cora, dedicada al acompañamiento de mujeres y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
El público interesado en asistir podrá hacer donativos a partir de 100,000 pesos colombianos, cerca de 32 dólares, monto que incluirá el ingreso al espectáculo "Colombia, Voces por la vida". Según los organizadores, el modelo del concierto descansa en la generosidad de toda la cadena productiva del entretenimiento.
"Artistas nacionales e internacionales, promotores de conciertos, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores, técnicos y cientos de personas detrás de los espectáculos decidieron ponerse del mismo lado y aportar lo que saben hacer a una misma causa, poniendo su trabajo y recursos al servicio de esta iniciativa sin cobrar honorarios, ni costos directos", indicaron los promotores.