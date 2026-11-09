Kaia Gerber habla del duelo tras la muerte de Presley Gerber

Los Ángeles, Estados Unidos.- La modelo y actriz Kaia Gerber , de 25 años, ha compartido en Instagram una imagen con varios libros sobre la pérdida y el duelo, casi dos meses después de la muerte de su hermano, Presley Gerber , a los 27 años. La publicación, fechada el 8 de noviembre, incluye títulos como What The Living Do, The Year of Magical Thinking, Grief is for People y Finding Meaning.

Junto a las fotografías, la intérprete de Bottoms incluyó un fragmento de la obra de Joan Didion. "El duelo, cuando llega, no es nada de lo que esperamos que sea", reza el texto, que continúa así: "El duelo no tiene distancia. Llega en oleadas, paroxismos, aprehensiones repentinas que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida".

Entre los comentarios figuran los de la modelo Helena Christensen, que escribió "Mucho amor para ti", y la estilista Rachel Zoe, que añadió "Te envío todo mi amor y sanación".

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Presley Gerber falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Monica, California. Según fuentes citadas por Page Six, había ingresado para recibir tratamiento un día antes. Otra fuente indicó a TMZ que "no parecía estar sobrio" al llegar al centro. Las autoridades no han hecho público un dictamen oficial sobre las causas, aunque un audio de la llamada al 911 obtenido por Page Six habla de un "paro cardíaco" y de un tratamiento por una presunta "sobredosis".