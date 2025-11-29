Julión Álvarez lleva el ritmo de "Sopa de caracol" a nuevas ciudades de su gira

Chiapas, México.- La actual gira de Julión Álvarez ha dejado escenas con tintes hondureños que el público ha recibido con entusiasmo. Lo que comenzó durante su visita a Tegucigalpa, el pasado 15 de noviembre, ahora parece ser un momento recurrente de sus conciertos. Aquel espectáculo en Honduras tuvo un sello propio. La conexión entre el chiapaneco y la audiencia llevó al artista a interpretar junto a su Norteño Banda el clásico de Banda Blanca —en la voz de Pilo Tejeda— titulado "Sopa de caracol". La reacción fue tan fervorosa que la presentó tres veces en la misma noche, con una multitud que no cesaba de corearla.

Después de esa jornada, el tema encontró nuevas rutas. El cantante decidió incorporar este ritmo hondureño en presentaciones fuera del país y ha sido captado en ciudades como Managua, Nicaragua, donde repite la pieza mientras danza con evidente júbilo.

Las grabaciones, difundidas en TikTok, muestran a un público que acompaña la melodía con un respaldo sonoro que sorprende por su intensidad. Recientemente comenzaron a circular imágenes de otra interpretación en Chiapas, donde el músico volvió a recrear el éxito. Su energía sobre el escenario y el carácter festivo del tema han convertido este momento en uno de los más comentados de su gira.

Su sello norteño en Honduras

La presentación que originó este fenómeno dejó otras postales memorables. En Tegucigalpa, Álvarez ofreció un concierto de casi tres horas en el que repasó sus mayores éxitos acompañado por un despliegue técnico robusto y una banda que sostuvo una noche sin pausas. La interacción con los asistentes fue constante y se convirtió en uno de los espectáculos más concurridos del año en Honduras.