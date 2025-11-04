Julión Álvarez agota dos localidades de su concierto en Honduras

La euforia por la llegada de Julión Álvarez a Tegucigalpa ha superado toda expectativa. A menos de dos semanas de su presentación en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa, los organizadores confirmaron que las localidades de gradería y Silla VIP ya se encuentran agotadas, reafirmando el título que lo acompaña desde hace años: el “rey de la taquilla”. A continuación, los detalles.
El concierto, programado para el 15 de noviembre, forma parte de su gira “42/18”, un recorrido que ha llevado al artista y su Norteño Banda por varios países de Latinoamérica con llenos totales.
En cada punto, el público corea temas que se han convertido en himnos del regional mexicano, entre ellos “Te hubieras ido antes”, “Rey sin reina”, “Lo tienes todo” y “Regalo de Dios”.
Tampoco faltan los temas versionados por el intérprete, como “A donde quiera que vaya”, “Terrenal” y “Fuentes de Ortiz”.
Con más de dos décadas de carrera, Álvarez ha consolidado un estilo que fusiona la fuerza del norteño con la sensibilidad romántica del mariachi.
Su voz y cercanía con el público le han valido una conexión inquebrantable, especialmente en Honduras, país donde sus canciones son altamente populares, según listados de Spotify y Apple Music.
Aún quedan boletos disponibles en las zonas Experiencia BAC, con un valor de L 11,105, E3 Fans por L 7,033 y Preferencia de pie por L 1,481.
Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de eticket, según confirmaron los organizadores.
El esperado espectáculo promete una noche de nostalgia, música en vivo y un repaso por los grandes éxitos que han hecho de Julión Álvarez una de las figuras más queridas del género regional mexicano.
El intérprete inició su carrera en el 2003 como vocalista de la Banda MS, antes de emprender su camino como solista y crear su agrupación, Julión Álvarez y su Norteño Banda.
Desde entonces, su estilo ha evolucionado hacia una fusión entre el regional mexicano, la banda sinaloense y el norteño, con letras que retratan el amor, la vida cotidiana y el orgullo de sus raíces.
A lo largo de su trayectoria ha cosechado múltiples reconocimientos, entre ellos Premios Billboard y Lo Nuestro, además de presentarse en los escenarios más importantes de México y el mundo.