Julión Álvarez agota dos localidades de su concierto en Honduras

La euforia por la llegada de Julión Álvarez a Tegucigalpa ha superado toda expectativa. A menos de dos semanas de su presentación en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa, los organizadores confirmaron que las localidades de gradería y Silla VIP ya se encuentran agotadas, reafirmando el título que lo acompaña desde hace años: el “rey de la taquilla”. A continuación, los detalles.