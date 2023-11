Inicia juicio contra Young Thug, acusado de crimen organizado

La polémica y los contratiempos han perseguido este largo juicio por presunta conspiración criminal desde que comenzó la selección del jurado en enero, en particular, por la inclusión de las letras de sus canciones como evidencia de crimen.

“Las pruebas demostrarán que YSL cumple todos los requisitos para ser una pandilla callejera criminal”, dijo la fiscal del condado de Fulton, Adriane Love, al presentar la acusación del gobierno, que comenzó citando “La ley de la selva”, de Rudyard Kipling.

Love habló de las letras de las canciones: “No perseguimos la letra para resolver el asesinato, perseguimos el asesinato y encontramos la letra”, dijo.

Y citando la canción de Young Thug “Take It To Trial”, señaló que tienen “una extraña similitud con hechos muy ciertos y muy reales, y bastante específicos”. “Las palabras de Jeffrey Williams, que promueve a través de canciones con ritmos detrás, no son aleatorias”, dijo, refiriéndose al nombre real del rapero, de 32 años.