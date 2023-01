Young Thug va a juicio por conspiración de pandillas

No es la primera vez que las letras de hip-hop son puestas en la picota, lo que ha generado controversia en numerosas ocasiones en las últimas décadas.

Los abogados de la defensa insisten en que YSL, también conocida como Young Stoner Life Records, no representa nada más que una etiqueta y una vaga asociación de artistas.

Erik Nielson, profesor de la Universidad de Richmond y especialista en música rap, probablemente sea llamado como testigo experto en nombre de la defensa.

Su libro de 2019 co-escrito con Andrea L. Dennis, “Rap on Trial: Race, Lyrics, and Guilt in America”, sostiene que los tribunales habitualmente sacan de contexto las letras que relatan fragmentos de la vida para criminalizar y encarcelar tanto a los raperos profesionales como a los aspirantes a artistas que son principalmente negros.

De las 28 personas nombradas originalmente en la acusación, se espera que 14 comparezcan en el juicio, que podría durar de seis a nueve meses.

Seis de los acusados originales serán juzgados por separado, y ocho, incluyendo a Gunna y al hermano de Young Thug, Quantavious Grier, llegaron a un acuerdo con la fiscalía.