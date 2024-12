Jude Law recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

2

Law, conocido por interpretar al doctor Watson en 'Sherlock Holmes' (2009), recibió la estrella número 2.798, situada junto a la simbólica sala de cine El Capitán y enfrente del mítico teatro Chino de Hollywood.

“Tener un lugar aquí, entre el talento que crecí viendo en todas esas películas, es sublime y ridículo a la vez”, dijo durante la presentación de su estrella mientras agradecía este reconocimiento a todas las personas con las que trabajó.

“La necesidad de colaborar es la mayor recompensa del medio, y algunos de ustedes y muchos otros con los que he colaborado durante más de 30 años, personas de las que he aprendido y que me han animado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella”, agregó.

Al evento asistir a su familia, así como compañeros de la industria como la actriz estadounidense Jurnee Smollett, quien arropó al actor tras agradecerle el haber creado un entorno seguro en los sets de rodaje en los que todos puedan sentirse “justos y equitativos”.