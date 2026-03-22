Jowell & Randy, Ryan Castro, Kapo y 12 horas de música en el Party de Verano 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La resistencia física no dio tregua, pero tampoco la música. Entre luces, pantallas y una marea de miles de asistentes que no dejó de moverse, el Estadio Héctor "Chochi" Sosa se transformó este sábado en una pista gigante donde las horas transcurrieron entre beats de reguetón, raspe, dancehall, afrobeat y trap en el Party de Verano 2026.

Tras un arranque extendido con DJs nacionales e internacionales y grupos de baile que marcaron el pulso desde temprano, la noche comenzó a tomar forma con la panameña Demphra Factoría. Su repertorio, cargado de nostalgia, encontró eco en el público con temas como “Hay otro en mi vida”, “Amiga”, “Cómo me duele” y "Perdóname". El relevo lo tomó el puertorriqueño Nio García, quien subió la intensidad con una batería de hits como “La Jeepeta”, “Te boté”, “AM” "Mírame" y “Travesuras”. Para ese momento, el festival ya había encontrado su ritmo: una mezcla constante entre la vieja y la nueva escuela del reguetón, sostenida por la energía del público. La sorpresa llegó con su colega y compatriota Dalex, quien convirtió su presentación en algo más que un show musical. Mientras sonaban “Hola”, “Cuaderno”, "Pa mí", "Elegí", "Se le ve" y “Bellakita”, el artista sumó un guiño visual inspirado en Los Avengers, sin dejar de interactuar con el público que lo recibía con euforia en su primera vez en Honduras.

Pero si hubo un momento en que el festival se sintió verdaderamente local, fue con el bloque hondureño. El raspe —con su identidad propia y su capacidad de encender multitudes— tomó el control con Fresh Bodden y JR Clark. Temas como “Kerriko”, “Raspe 4 Ever” y “El party está full” desataron uno de los puntos más intensos de conexión con la multitud, coronado por “La sillita”.

La noche, sin embargo, no estuvo exenta de tropiezos. Una pausa prolongada por fallas técnicas cortó momentáneamente el impulso, pero lejos de apagar el ánimo, terminó por aumentar la expectativa. Y fue Kapó quien se encargó de reencender la chispa. Con “UWAIE”, “Ohnana”, “Pelinegra” y "Flaka", el artista devolvió el pulso al evento justo cuando este comenzaba a escalar hacia su punto más alto. El siguiente en escena y protagonista de su propio añorado debut en tierras catrachas, Ryan Castro, confirmó que la espera había valido la pena. Canciones como “Quema”, “Mujeriego”, “Jordan”, "Sanka" y “Monastery” se sintieron como himnos en vivo, mientras que el regreso de Kapó al escenario para interpretar “Dónde” y “La villa” elevó el momento a uno de los más memorables del evento.

El cierre quedó en manos de los maestros del reguetón, Jowell & Randy, quienes apostaron por algo más ambicioso: un recorrido por su historia en clave visual y musical. Con animaciones en 3D y una narrativa tipo documental, el dúo llevó al público desde clásicos como “Un poco loca”, Welcome to my Crib, “Soy una gárgola” y “Shorty”, hasta su etapa más actual, coronada con una aclamada "Safaera" y recordando por qué siguen siendo referentes de la vieja escuela dentro de un género en constante evolución.

Con portones abiertos desde pasadas las 3:00 de la tarde y un cierre que se extendió más allá de las 3:00 de la mañana, el Party de Verano 2026 se consolidó como una experiencia de resistencia y celebración: 12 horas continuas donde el reguetón, el trap latino, el afrobeat, el dancehall, la cumbia urbana y el raspe hondureño convivieron en un solo escenario y se sintieron uno mismo.

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