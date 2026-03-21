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Festival Party de Verano 2026 en Tegucigalpa: la noche más vibrante del año

Cientos de hondureños se congregaron este sábado desde temprano en el Estadio “Chochi” Sosa para disfrutar del increíble Festival Party de Verano 2026

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 22:23
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La noche comenzó con una energía contagiosa, y el público, ansioso, se preparó para una velada llena de ritmos pegajosos, talento y sorpresas que mantuvieron a todos en ebullición.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Desde el inicio, el festival demostró ser la cita más importante del año para los amantes del género urbano en Honduras.

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El escenario del “Chochi” Sosa se convirtió en un mar de luces y sonidos, donde artistas como Ryan Castro y Jowell & Randy se apoderaron del protagonismo con presentaciones memorables.

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Jowell & Randy, el dúo puertorriqueño, regresaron a Honduras para deleitar a sus seguidores con sus éxitos más emblemáticos, reafirmando su estatus como referentes del reguetón.

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Ryan Castro, por su parte, elevó la temperatura con su estilo enérgico y temas que rápidamente hicieron vibrar a la audiencia, consolidándose como una de las figuras más relevantes del género urbano en la actualidad.

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El público también disfrutó de la participación de artistas como Kapo, cuya propuesta fresca y dinámica añadió un toque especial a la noche, prometiendo un espectáculo lleno de ritmo y fiesta.

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Fresh Bodden, otro de los artistas destacados, presentó un show vibrante que conquistó a los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo a cada canción interpretada.

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El ambiente en el estadio fue de pura celebración, con jóvenes y adultos bailando al ritmo de los éxitos que resonaron en todo momento en el escenario principal.

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Además de los nombres internacionales, el festival contó con la presencia de talentos nacionales como Los Bohemios, Flow Nation y Club House, quienes aportaron su estilo propio y fortalecieron el talento local.

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El evento, que duró varias horas, dejó en evidencia el crecimiento de la escena urbana en Honduras.

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Con una producción cuidada y un cartel que reunió a los mejores exponentes del género, el Festival Party de Verano 2026 se posicionó como la noche más importante del calendario musical en Tegucigalpa.

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La noche culminó con una energía desbordante, dejando a todos con ganas de más.

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