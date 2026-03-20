Party de Verano 2026: todo lo que debes saber antes del gran festival

Jowell y Randy presentarán un espectáculo de tres horas de perreo con una experiencia en formato 3D, un formato que ha generado expectativa entre sus seguidores. El dúo puertorriqueño, que lleva más de dos décadas marcando el pulso del reguetón desde San Juan, llega en plena gira internacional 2025-2026. Su presencia en el Chochi Sosa es quizás el punto más esperado de la noche para quienes crecieron con sus éxitos.