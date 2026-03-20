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Party de Verano 2026: todo lo que debes saber antes del gran festival

El Estadio "Chochi" Sosa abrirá sus puertas este sábado 21 de marzo desde las 2:00 p.m. para acoger el festival urbano más grande que Honduras ha visto hasta ahora

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 14:01
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Tegucigalpa ya huele a festival. Desde esta tarde, las redes sociales de los hondureños están encendidas con una sola imagen recirculando sin parar: Jowell y Kapo recién aterrizados en el aeropuerto de la capital. Esa estampa, captada en las últimas horas de esta jornada, lo dice todo sobre lo que se avecina este sábado 21 de marzo en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa.

 Fotos: Instagram | @jowellyrandy y @ryancastro
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El Party de Verano 2026 se perfila como el evento de música urbana de mayor escala que se haya montado en suelo catracho.

 Foto: Instagram | @ryancastro
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El festival contará con 15 artistas en un solo escenario, entre ellos Ryan Castro, Jowell & Randy, Kapo, Dalex, Nio García, Demphra, Fresh Bodden, Juan Freer, KingTana, Raffy, Booyah, Los Bohemios, Flow Nation, Club House y Electro Tegus.

 Foto: Andro Rodríguez | Archivo El Heraldo
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Una alineación que, para muchos fanáticos, justifica sola el precio de cualquier localidad.

 Foto: Instagram | @ryancastro
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El festival durará 12 horas y la experiencia será diferente a otros conciertos, ya que el público disfrutará de diferentes experiencias musicales.

 Foto: Instagram | @jowellyrandy
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Las puertas del estadio se abrirán a las 2:00 de la tarde en punto, y la fiesta no terminará sino hasta las 2:00 de la madrugada del domingo.

 Foto: Instagram | @ryancastro
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A diferencia de los conciertos convencionales con un horario rígido de ingreso, los organizadores confirmaron que cada asistente podrá llegar a cualquier hora dentro de esa jornada de doce horas, sin restricciones ni penalizaciones en la entrada.

 Foto: Instagram | @crentertainmenthn
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Eso significa que quien tenga compromisos por la tarde puede incorporarse a la noche sin perderse el grueso del espectáculo. Y quien llegue puntual a las 2:00 de la tarde tendrá ante sí media jornada de calentamiento antes de que los artistas principales enciendan el escenario.

 Foto: Andro Rodríguez | Archivo El Heraldo
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El repertorio de géneros abarcará reguetón de la vieja escuela, afrobeat, trap latino, reggae, dancehall, cumbia urbana y raspe. Una mezcla que en el papel puede sonar ambiciosa, pero que en las manos de CR Entertainment tiene todo el respaldo para funcionar.

 Foto: Instagram | @jowellyrandy
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Jowell y Randy presentarán un espectáculo de tres horas de perreo con una experiencia en formato 3D, un formato que ha generado expectativa entre sus seguidores. El dúo puertorriqueño, que lleva más de dos décadas marcando el pulso del reguetón desde San Juan, llega en plena gira internacional 2025-2026. Su presencia en el Chochi Sosa es quizás el punto más esperado de la noche para quienes crecieron con sus éxitos.

 Foto: Instagram | @jowellyrandy
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Ante la presión de la demanda, los organizadores tomaron la decisión de habilitar cupos adicionales en cada localidad, una medida que ha dado a los rezagados una segunda oportunidad de asegurar su lugar. Quienes aún no tienen su boleto deben actuar con urgencia: esos cupos extra no tienen garantía de durar.

 Foto: Instagram | @jowellyrandy
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Tegucigalpa tiene una cita este sábado con la que quizás sea su noche musical más larga del año. Doce horas de música, quince artistas y un estadio a reventar. El reloj ya corre.

 Foto: Instagram | @crentertainmenthn
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