Parqueo y acceso: prepárate bien para el Party de Verano 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa ya está en modo festival. Desde la mañana de este sábado, las redes no paran de circular una sola imagen: Jowell y Kapo recién aterrizados en el aeropuerto de la capital. Esa estampa lo adelanta todo sobre lo que ocurrirá esta tarde en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa, donde el Party de Verano 2026 promete ser un antes y un después en la historia de los festivales urbanos del país.

Los portones abren a las 2:00 de la tarde y el show se extiende hasta las 2:00 de la madrugada. Doce horas en las que el público podrá llegar a cualquier hora sin restricciones de entrada, una flexibilidad poco habitual en este tipo de eventos y que los organizadores han querido destacar como parte de una experiencia pensada desde la comodidad del asistente.

El cartel

Quince artistas compartirán un único escenario a lo largo de la jornada. Ryan Castro, Jowell y Randy, Kapo, Dalex y Nio García encabezan una lista que se completa con Demphra, Fresh Bodden, Juan Freer, KingTana, Raffy, Booyah, Los Bohemios, Flow Nation, Club House y Electro Tegus. Una alineación que cubre varios frentes del género urbano y que garantiza que el ritmo no baje en ningún momento de las doce horas.

Consejos para aprovechar el día

Llegar temprano es el primero de ellos. Aunque la entrada es libre dentro del horario, quien llegue desde las 2:00 de la tarde tendrá la ventaja de instalarse bien y disfrutar del escenario desde el principio. El parqueo es otro tema a resolver antes de salir de casa. El festival no cuenta con estacionamiento dentro del recinto, pero los organizadores habilitaron dos zonas externas: una en la Villa Olímpica y otra frente al Nacional de Ingenieros Coliseum. Ambas tienen cupos limitados, así que la recomendación es llegar con tiempo y, si es posible, venir en un solo carro con amigos para optimizar el espacio.

Lo que no puedes llevar

Los organizadores publicaron la lista de objetos prohibidos para agilizar el acceso y garantizar una mejor experiencia dentro del recinto. Estos son los artículos con los que no se permitirá el ingreso:Cámaras y lentes profesionales, cigarros y encendedores, sombrillas, maquillaje, objetos cortopunzantes, sustancias alucinógenas, vasos de aluminio tipo Yeti o similares, vapes, alimentos y bebidas del exterior, maletines o bolsos grandes, perfumes y espejos, y armas de cualquier tipo. La recomendación de los organizadores es sencilla: llevar únicamente lo indispensable. El acceso será más ágil y la experiencia dentro del festival, más cómoda.

Cómo llegar