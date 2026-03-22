Jowell & Randy, Kapo y todos los artistas que hicieron vibrar el Party de Verano 2026

Tegucigalpa experimentó una sacudida de energía sin precedentes durante la Party de Verano 2026. Desde las dos de la tarde, el Estadio Chochi Sosa comenzó a recibir a una multitud que, de forma ágil y ordenada, colmó las instalaciones para ser parte de un evento que superó todas las expectativas de asistencia. ¿Qué artistas amenizaron el evento? A continuación los detalles.