Jowell & Randy, Kapo y todos los artistas que hicieron vibrar el Party de Verano 2026

Tegucigalpa experimentó una sacudida de energía sin precedentes durante la Party de Verano 2026. Desde las dos de la tarde, el Estadio Chochi Sosa comenzó a recibir a una multitud que, de forma ágil y ordenada, colmó las instalaciones para ser parte de un evento que superó todas las expectativas de asistencia. ¿Qué artistas amenizaron el evento? A continuación los detalles.
Ryan Castro se adueñó del escenario con su particular estilo, logrando una conexión inmediata con el público capitalino. El colombiano reafirmó por qué es uno de los líderes actuales del género, poniendo a corear a todo el recinto con sus éxitos más sonados.
La veteranía y el dinamismo de Jowell & Randy elevaron la temperatura del festival.
El icónico dúo puertorriqueño demostró su vigencia absoluta al interpretar los himnos que han marcado la historia del reguetón, provocando un estruendo colectivo en cada rincón del estadio.
Kapo trajo consigo la frescura de las nuevas tendencias, conectando especialmente con las generaciones más jóvenes que se dieron cita en el evento.
Su carisma y presencia escénica mantuvieron el ritmo en lo alto, consolidando el ambiente festivo que caracterizó a la jornada desde sus primeras horas.
Dalex aportó la dosis de melodía y sentimiento a la noche, cautivando a los asistentes con sus interpretaciones.
El artista logró equilibrar la intensidad del perreo con momentos de mayor cercanía, demostrando la versatilidad presentada en esta edición 2026.
Nio García se encargó de mantener el pulso bailable con sus hits globales.
Su participación fue clave para que el ánimo de la multitud no decayera, integrándose perfectamente en una secuencia de presentaciones que no dio tregua a los miles de espectadores presentes.
Demphra representó la fuerza femenina en el escenario único del Chochi Sosa.
Con su estilo inconfundible, la artista recordó las raíces del género y puso a bailar a hombres y mujeres por igual durante el el Party de Verano 2026.
Juan Freer destacó entre las propuestas que refrescaron la tarde, aportando su talento. Su intervención fue parte del sólido bloque de artistas que deleitaron al público presente.
KingTana sumó su estilo particular a la mezcla de sonidos de la jornada. Por su parte, Raffy se pronunció en un comunicado oficial manifestando que no pudo realizar su presentación por inconvenientes de sonido.
Booyah y Los Bohemios inyectaron el sabor local y la identidad hondureña al evento.
Flow Nation y Club House aportaron su talento a la fiesta donde el baile también fue protagonista.
Fresh Bodden, deleitó con una energía desbordante durante la noche.
El evento finalizó al filo de las 4:00 de la madrugada de este domingo 22 de marzo. El público se fue contento tras haber disfrutado del Party de Verano 2026, uno de los eventos más esperados del año.