Jessica Chastain rechaza la decisión de Apple TV+ de cancelar el estreno de The Savant

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Jessica Chastain expresó su desacuerdo con la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de The Savant , la serie que protagoniza y produce, al considerar que su contenido es especialmente relevante en el contexto actual de violencia política en Estados Unidos.

"Quiero expresar cuánto valoro mi colaboración con Apple. Han sido socios increíbles y tengo un profundo respeto por su equipo. Dicho esto, quería comunicarme para informarles que no estoy de acuerdo con la decisión de pausar el estreno de The Savant", escribió Chastain este miércoles en una publicación de Instagram.

La plataforma de contenidos anunció el martes que pospondrá el estreno de la serie centrada en una investigadora encubierta que se infiltra en grupos de odio en línea, originalmente previsto para el 26 de septiembre, sin ofrecer una razón concreta ni una nueva fecha de lanzamiento.

Sin embargo, medios especializados señalaron que la decisión estaría relacionada con el reciente asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ya que la trama aborda ataques planificados con motivaciones políticas contra objetivos específicos.

La actriz de Tree of Life aseguró que, en los últimos años, Estados Unidos atraviesa por una "preocupante cantidad de violencia", y mencionó hechos como el ataque al Capitolio del 6 de enero, los intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump, los asesinatos de representantes demócratas en Minnesota, así como el reciente asesinato de Kirk, o los más de 300 tiroteos escolares en todo el país", entre otros.

"Estos incidentes, aunque no representan la totalidad de la violencia que hemos presenciado en Estados Unidos, reflejan una mentalidad más amplia que atraviesa todo el espectro político y que debe ser enfrentada. Nunca he evitado tratar temas difíciles y, aunque desearía que esta serie no fuera tan pertinente, lamentablemente lo es", añadió.

Tras la cancelación, Variety escribió que esta decisión "ofrece otro ejemplo escalofriante de cómo los gigantes empresariales temen a la administración Trump y ceden ante la presión incluso antes de que exista".

El anuncio de Apple TV+ se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, con señales de presión política sobre los contenidos que abordan temas sensibles.

En ese contexto se produjo la suspensión temporal de Jimmy Kimmel Live!, que retornó el martes en la noche parcialmente a la programación, a raíz de sus comentarios sobre el Gobierno Trump en el marco del asesinato de Kirk o el despido de varios comentaristas políticos.

The Savant lleva más de dos años en desarrollo y está basada en el artículo que Andrea Stanley escribió en 2019 para Cosmopolitan titulado Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens? ("¿Es posible frenar un tiroteo en masa antes de que suceda?").

La serie "trata sobre los héroes que trabajan cada día para prevenir la violencia antes de que ocurra, y rendir homenaje a su valentía que se siente hoy más urgente que nunca. Si bien respeto la decisión de Apple de pausar el estreno por ahora, mantengo la esperanza de que la serie llegará al público muy pronto", finalizó Chastain.