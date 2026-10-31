Jennifer Lawrence revela cómo fue volver a "Los juegos del hambre" como Katniss

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2012 Jennifer Lawrence dio el paso hacia el estrellato mundial con su aparición en "Los juegos del hambre", y hasta 2015 siguió cosechando el éxito con una saga en la que marca nuevamente su regreso 11 años después.
La actriz que encarnó en las películas originales a Katniss Everdeen, regresará en su rol este 2026 cuando se estrene "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha", y aunque su participación en la nueva película ya había trascendido, la actriz finalmente compartió cómo vivió su regreso a la franquicia que marcó su trayectoria.
Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la ganadora del Oscar por "Los juegos del destino" (2013), describió la experiencia como increíble y especialmente emotiva, sobre todo por reencontrarse con sus antiguos compañeros de reparto y parte del equipo con el que trabajó entre 2012 y 2015.
"Fue una locura. Era el mismo equipo, el mismo asistente de dirección, con quien he trabajado un millón de veces porque lo adoro. Y con Josh y Woody... fue muy emotivo", comentó Lawrence.
La actriz también recordó con cariño la cercanía que mantiene con Josh Hutcherson, quien retomará su papel de Peeta Mellark. Según relató, durante el rodaje ambos compartieron nuevamente esa complicidad que construyeron mientras filmaban las cuatro primeras películas.
"Josh y yo no íbamos al baño sin tener los brazos alrededor del otro. Fue precioso", contó.
El reencuentro también incluyó a Woody Harrelson, quien volverá como Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta en la historia original.
La participación de los tres es la representación del vínculo directo con la saga original: "Los juegos del hambre", "Los juegos del hambre: En llamas", "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1" y "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2".
La nueva película
"Amanecer en la cosecha" está basada en la novela homónima de Suzanne Collins y se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película de "Los juegos del hambre".
La trama se centra en la juventud de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esa edición, el Capitolio duplica el número de participantes y obliga a competir a 48 tributos.
La historia profundiza en los acontecimientos que marcaron la vida del personaje, y explican cómo se convirtió en una figura importante, que posteriormente será el mentor de Katniss y Peeta.
Lawrence y Hutcherson aparecen en esta entrega en una parte de la historia que se sitúa muchos años después de los acontecimientos de esta precuela, a manera de epílogo en una etapa posterior de sus vidas.
El director Francis Lawrence se vuelve a poner al frente, esta es la quinta vez que toma la batuta en la franquicia.
El elenco incluye a Mckenna Grace, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke, Kieran Culkin y Jesse Plemons, entre otros.
"Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre de 2026, tres años después del retorno de la saga con la primera precuela "Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes", que se ubicó 64 años antes de la historia de Katniss Everdeen, y que narra la historia de juventud de Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem.