Jennifer Lawrence debuta en Instagram y bromea con abandonarlo

Washington, Estados Unidos.- Jennifer Lawrence debutó en la red social Instagram y, apenas un día después, bromeó con abandonar la plataforma si recibe comentarios negativos de sus seguidores. "Si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Sin duda. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré y me marcharé", bromeó la actriz de 'Los juegos del hambre', con gesto serio y mirando a la cámara, en un video publicado en su cuenta.

En una de sus historias de Instagram, la ganadora del Óscar escribió que "cualquier comentario hiriente o agresivo" podría afectar negativamente a "el bebé". "Soy yo. Yo soy el bebé", bromeó. Lawrence activó su cuenta el miércoles y, un día después, publicó los mensajes de advertencia, en línea con el tono sarcástico que la caracteriza.

Según explica en su biografía, no pudo utilizar su nombre para crear el usuario @jenniferlawrence porque "ya estaba ocupado", por lo que optó por @jlaw. En una entrevista con InStyle en 2018, Lawrence, reacia a unirse a las redes sociales, confesó que mantenía un perfil secreto: "Estoy ahí, pero soy una 'voyeur'. Observo, no hablo".