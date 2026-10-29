Jennifer Lawrence habla de sus retoques estéticos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Lawrence, de 36 años, reconoció que se ha sometido a una mastopexia, o elevación de pecho, en un reportaje de portada publicado el martes por la revista The Cut. En la misma entrevista, la intérprete aseguró que tiene previsto operarse el rostro en algún momento. La actriz fue fotografiada esta semana en Nueva York mientras paseaba a su hijo en un cochecito. Vestía un abrigo de color chartreuse, camiseta blanca, pantalón oscuro y calzado cómodo, y llevaba el pelo recogido en una coleta baja, gafas de sol negras y un bolso de mimbre marrón.

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Lawrence, madre de dos hijos con su marido, Cooke Maroney, explicó que su decisión responde a un deseo personal. "Quiero ser una madre sexy", declaró a la publicación. Añadió que, en la puerta del colegio, quiere parecer una mujer que lo tiene todo bajo control aunque acabe de levantarse. En octubre de 2025, la actriz ya había anticipado en The New Yorker que se plantearía esta intervención tras el nacimiento de su segundo hijo. Según relató, tras el primer embarazo, con su hijo mayor, Cy, su cuerpo recuperó prácticamente su forma anterior, algo que no ocurrió tras el segundo. Afirmó que se habría operado aun sin ser una figura pública, aunque quizá con menos urgencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tratamientos faciales

En cuanto a su rostro, Lawrence explicó a Vogue el mes pasado que se aplica dosis reducidas de bótox, ya que necesita conservar la movilidad facial por su trabajo. Señaló que no se pone rellenos porque se aprecian en cámara y admitió cierta cautela ante las transferencias de grasa. También comentó que le gustaría someterse a una reducción de la bola de Bichat, algo que descarta porque, a su juicio, se notaría.

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