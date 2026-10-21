Jean Smart prepara un libro de memorias sobre su salud, duelo y vida real

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jean Smart publicará sus memorias, tituladas Smart Mouth, el 28 de septiembre de 2027, según informó People en exclusiva. La sinopsis difundida por la editorial promete presentar a "la mujer real" detrás de los personajes que Smart ha interpretado durante décadas. La autora reconstruye su camino hacia la actuación con anécdotas de bastidores, desde sus primeros pasos en el teatro juvenil hasta el lugar que ocupa hoy en Hollywood. El libro también se detiene en los capítulos más difíciles de su vida. Smart relata su diagnóstico de diabetes tipo 1, un ataque cardíaco que sufrió mientras filmaba Hacks y la muerte de su esposo, el actor Richard Gilliland, en 2021.

Flatiron Books describe la obra como "un viaje profundamente personal de reveses y tragedias, perseverancia y, en última instancia, triunfo, todo narrado con el estilo propio de Jean, divertido y directo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actriz llega a este proyecto con una trayectoria de cuatro décadas. Se dio a conocer con Designing Women, la comedia de CBS que protagonizó entre 1986 y 1991, y después sumó papeles en Fargo, Watchmen y Mare of Easttown, entre otros títulos. En 2025 regresó a Broadway tras 25 años de ausencia con Call Me Izzy, una obra de Jamie Wax estrenada en el Studio 54. Su personaje más célebre de los últimos años es la comediante Deborah Vance de Hacks. Por ese papel ganó en septiembre de 2025 su cuarto Emmy a mejor actriz de comedia por la serie, un día después de cumplir 74 años.