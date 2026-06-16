Javier Bardem deja sus huellas en Hollywood y honra a su familia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor español Javier Bardem imprimió sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood en una ceremonia en la que reivindicó el legado artístico de su familia y rindió homenaje a su madre. "Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido", dijo a EFE el actor después de haber impreso sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz en el cemento.

"El hecho de que Bardem esté ahí me hace muy feliz por mi madre, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos, por mis abuelos", añadió el español arropado por figuras como los directores Denis Villeneuve y Michael Mann, presentes en el homenaje. El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, lleva el apellido de su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem, a quien durante el homenaje describió como la "persona más importante en su formación" y de quien aseguró haber aprendido a levantar la voz por las causas en las que creía. "Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira", apuntó. "Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca renuncies a tu voz ante la injusticia ni ante quienes no suelen ser escuchados", dijo Bardem, quien volvió a denunciar el genocidio en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania: "Ambos son crímenes que nos definen a todos en este momento de la historia". Al plasmar sus huellas, Bardem se mostró especialmente juguetón: mientras hundía las manos en el cemento fresco apoyado sobre las rodillas, imitó el mugido de una vaca, ladró como un perro e incluso bromeó con que estaba a punto de orinarse como uno de ellos.

De hombre despiadado a oso de felpa