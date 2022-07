J Balvin reacciona a trend de hondureña Ónice Flores en TikTok, ¿qué dijo la catracha?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reconocida presentadora de televisión, Ónice Flores, encendió las redes sociales bailando reggaetón en un vídeo que creo diversas reacciones, incluyendo la del cantante colombiano José Álvaro Osorio, conocido como J Balvin.

“Campanita”, como se le conoce, subió el vídeo a Tik Tok etiquetando al cantante, puesto que la canción de fondo le pertenece y entonces él reaccionó al vídeo viendo los movimientos de la hondureña.

LEA: ¿Qué tanto sabes de J Balvin? Aquí algunos datos curiosos del cantante (FOTOS)

Además, agregó a la descripción del vídeo clip: “cuando estás es una fiesta y la novia está, pero quieres ver la del perreo de al lado”.

El video se trata de un trend de Balvín que consiste en que las personas alrededor del mundo, por medio de Tik Tok, muestren sus mejores pasos con una de sus más recientes canciones “Nivel de Perreo”.

La catracha no se esperaba la reacción del colombiano y compartió varias capturas en su cuenta de Instagram. “No, no, no, no. Me muero”, dijo etiquetando nuevamente al cantante.

ADEMÁS: Nodal pide disculpas a J Balvin por “Girasol”: “Me arrepiento, ya no hay manera de pararla”