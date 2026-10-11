¡Honduras brilla! Brittany Boltinhouse clasifica al Top 25 del Miss Global 2026

Bangkok, Tailandia.- Honduras brilla en el escenario internacional, gracias a que la hondureña Brittany Boltinhouse conquistó el Top 25 del Miss Global 2026, llenando de orgullo a su país y demostrando su talento, carisma y preparación en una de las competencias de belleza más importantes.
Con la bandera cinco estrellas en alto, Brittany logró destacar entre decenas de representantes de diferentes países y avanzar hasta las 25 finalistas del certamen.
Este año, el Miss Global 2026 reunió a 74 candidatas de diferentes regiones del mundo. La competencia comenzó el 29 de septiembre, con la llegada de las participantes a Tailandia.
La gala de coronación se celebra este domingo 11 de octubre en el MCC Hall, ubicado en el complejo The Mall Lifestore Ngamwongwan, en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia, donde se conocerá a la sucesora de la reina saliente.
¿Quiénes son las 25 finalistas?
El nombre de Brittany Boltinhouse destaca entre las 25 finalistas del Miss Global 2026.
La hondureña comparte esta etapa con representantes de Australia, Kymberlee Calle; Brasil, Giovanna Starling; Canadá, Jacklynn Bowdery; Islas Canarias, Sara Jane Cicerón; Colombia, Nicolle Torres; República Dominicana, Yeimi Mariel Hernández; Ecuador, Alejandra García; e Inglaterra, Romy Simpkins.
También clasificaron India, con Shemonyl Wandadia; Indonesia, con Ángela Lillo; Japón, con Aurora Yumeko Imamoto; Luxemburgo, con Suzy Pemmers; México, con Maribel Cristina Ojeda; Myanmar, con Myo Ma Ma (Kyaw Kyaw Eaindra); y Nigeria, con Nana Aisha Abubakar.
La lista de finalistas continúa con Filipinas, representada por Jayvee Lyn Lorejo; Puerto Rico, con Bianca Nicole Miranda; Samoa, con Farani Faalagilagi; Sudáfrica, con Chanel Rautenbach; España, con Irene Cabrera; Tanzania, con Rosa Uisso; Tailandia, con Róbalo Azafrán; Estados Unidos, con Kelly Kirstein; y Venezuela, con Frannia Vaneska Ybirmas Arias.