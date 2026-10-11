¡Honduras brilla! Brittany Boltinhouse clasifica al Top 25 del Miss Global 2026

Bangkok, Tailandia.- Honduras brilla en el escenario internacional, gracias a que la hondureña Brittany Boltinhouse conquistó el Top 25 del Miss Global 2026, llenando de orgullo a su país y demostrando su talento, carisma y preparación en una de las competencias de belleza más importantes. Con la bandera cinco estrellas en alto, Brittany logró destacar entre decenas de representantes de diferentes países y avanzar hasta las 25 finalistas del certamen.

Este año, el Miss Global 2026 reunió a 74 candidatas de diferentes regiones del mundo. La competencia comenzó el 29 de septiembre, con la llegada de las participantes a Tailandia. La gala de coronación se celebra este domingo 11 de octubre en el MCC Hall, ubicado en el complejo The Mall Lifestore Ngamwongwan, en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia, donde se conocerá a la sucesora de la reina saliente.

¿Quiénes son las 25 finalistas?