Estas son las 11 finalistas de Miss Grand International 2026: seis son latinas

Bangkok, Tailandia.- Latinoamérica y el Caribe mantienen una fuerte presencia en la recta final de Miss Grand International 2026. De las once candidatas que avanzaron al Top 11 en la gala de este sábado 10 de octubre, seis representan a países de habla hispana: Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico.

Las otras cinco finalistas son Tailandia, que entró como ganadora de Miss Popular Vote, Países Bajos, Tanzania, Vietnam y Costa de Marfil. Todas buscan convertirse en la decimocuarta reina del certamen y suceder a la filipina Emma Tiglao.