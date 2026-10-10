Estas son las 11 finalistas de Miss Grand International 2026: seis son latinas

Bangkok, Tailandia.- Latinoamérica y el Caribe mantienen una fuerte presencia en la recta final de Miss Grand International 2026. De las once candidatas que avanzaron al Top 11 en la gala de este sábado 10 de octubre, seis representan a países de habla hispana: Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico.
Las otras cinco finalistas son Tailandia, que entró como ganadora de Miss Popular Vote, Países Bajos, Tanzania, Vietnam y Costa de Marfil. Todas buscan convertirse en la decimocuarta reina del certamen y suceder a la filipina Emma Tiglao.
Las latinas que siguen en carrera
Guatemala es la única representante centroamericana que continúa en la competencia. Ecuador, con Shyare Andrade, ganó el reconocimiento Country’s Power of the Year, y Puerto Rico aseguró su lugar con el Grand Talent Award. Venezuela, México y Cuba completan la lista.
Las que se quedaron en el Top 25
Honduras, con Emely Alemán, Perú, Paraguay, Costa Rica, Chile y Uruguay estuvieron entre las 25 finalistas, pero no avanzaron al Top 11.