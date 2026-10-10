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Estas son las 11 finalistas de Miss Grand International 2026: seis son latinas

Seis de las once finalistas de Miss Grand International 2026 son latinas: Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico siguen en la lucha por la corona en Bangkok

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 08:18
Estas son las 11 finalistas de Miss Grand International 2026: seis son latinas

Las latinas en la lista son Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico.

 Foto: Instagram

Bangkok, Tailandia.- Latinoamérica y el Caribe mantienen una fuerte presencia en la recta final de Miss Grand International 2026. De las once candidatas que avanzaron al Top 11 en la gala de este sábado 10 de octubre, seis representan a países de habla hispana: Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico.

Las otras cinco finalistas son Tailandia, que entró como ganadora de Miss Popular Vote, Países Bajos, Tanzania, Vietnam y Costa de Marfil. Todas buscan convertirse en la decimocuarta reina del certamen y suceder a la filipina Emma Tiglao.

Honduras regresó a Miss Grand y se hizo sentir: Emely Alemán, Top 25

Las latinas que siguen en carrera

Guatemala es la única representante centroamericana que continúa en la competencia. Ecuador, con Shyare Andrade, ganó el reconocimiento Country’s Power of the Year, y Puerto Rico aseguró su lugar con el Grand Talent Award. Venezuela, México y Cuba completan la lista.

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Las que se quedaron en el Top 25

Honduras, con Emely Alemán, Perú, Paraguay, Costa Rica, Chile y Uruguay estuvieron entre las 25 finalistas, pero no avanzaron al Top 11.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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