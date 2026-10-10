¡Llevó a Honduras al Top 25! Así fue la participación de Emely Alemán en el Miss Grand International

La representante hondureña Emely Alemán logró clasificar entre las 25 semifinalistas del Miss Grand International 2026, en Bangkok, Tailandia. Sin embargo, la catracha no consiguió avanzar a la siguiente ronda del concurso de belleza.
La modelo, de 27 años, llevó la bandera de Honduras a la competencia internacional y formó parte del grupo de candidatas que continuaron en la disputa por la corona durante la gala final, desarrollada en el MGI Hall.
Su clasificación al Top 25 marcó el resultado de la participación hondureña en esta edición.
Alemán no consiguió ingresar al Top 10 anunciado por la organización, por lo que concluyó su participación en la competencia principal sin alcanzar la ronda siguiente.
La selección dejó a Honduras fuera del grupo que continuó en la lucha por el título internacional. Sin embargo, Alemán quedó como una de las favoritas..
Antes de la gala final, Alemán compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el orgullo que sentía por representar a Honduras.
Y sí, su grito dejó claro el orgullo con el que representó a su país en el certamen. Al escuchar el ¡Honduraaas!, después de su nombre, no cabe duda de que Aleman demostró cuánto significa para ella representar a su país.
La candidata había señalado que, independientemente del resultado, guardaría la experiencia como una etapa importante de su vida. "Sea cual sea el resultado, sepan que esta etapa de mi vida quedará en mi corazón para siempre", expresó.
Emely Carmelina Alemán Fonseca nació en Tegucigalpa, Honduras, y se trasladó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 14 años. Cuenta con doble ciudadanía hondureña y estadounidense.
Su banda llenó de orgullo a su país. Pese a no clasificar, Honduras entera le mostró su apoyo. “Ella debía avanzar más, lo dio todo”, “Es hermosa” y “Merecía pasar al top 10” eran algunos de los comentarios.
Su paso por el certamen incluyó también su clasificación al Top 15 de la competencia Grand Talent, resultado que había obtenido durante las actividades previas a la gran final.
Honduras no lo logró esta vez, pero Guatemala quedó como la única representante centroamericana que continuó en competencia.