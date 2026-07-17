HBO Max ha definido la fecha de estreno de Mortal Kombat II

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mortal Kombat II ahora aterriza en streaming. HBO Max ha dejado fijada la fecha del 24 de julio para el estreno de la película en su plataforma. Tras su estreno en cines a principios de mayo, la cinta basada en la serie de videojuegos creada por Ed Boon y John Tobias, ahora queda en streaming después de lograr una recepción tibia en taquilla.

La secuela estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma desde ese viernes 24 y, un día después, el 25 de julio, también tendrá su estreno en la señal de HBO, donde se emitirá a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Dirigida nuevamente por Simon McQuoid, la película amplía el universo iniciado en 2021 y presenta el esperado debut de Karl Urban como Johnny Cage, uno de los personajes más populares de la franquicia de videojuegos. También regresan al reparto Mehcad Brooks como Jax, Ludi Lin como Liu Kang y Jessica McNamee como Sonya Blade. Tras su paso por la cartelera, Mortal Kombat II iniciará ahora su recorrido en streaming, una ventana que permitirá a quienes no pudieron verla en los cines ponerse al día con la historia y a los seguidores revivir las espectaculares secuencias de acción inspiradas en la saga de videojuegos creada por NetherRealm Studios. El anuncio llega mientras continúan las especulaciones sobre una posible tercera entrega. Aunque Warner Bros. aún no la ha oficializado, el final de la segunda película dejó abierta la puerta a nuevas historias dentro del universo de Mortal Kombat. Y aunque su recaudación en taquilla fue de 129.4 millones, baja considerando el presupuesto de realización que fue de 68 millones de dólares, Warner Bros. y New Line Cinema esperan recuperarse desde el streaming. En el portal Rotten Tomatoes la película tiene una aprobación del 64%, y en cuanto a la crítica esta se mostró dividida, mostrándose positiva respecto al "fan service" y el respeto a la esencia del juego, destacando su nivel brutal de violencia, los combates y su personaje de Karl Urban; lo que supuso un avance importante respecto a la primera entrega. No obstante, se criticó el guion, la incorporación de personajes muy superficiales y la jerga difícil de seguir para quienes no conocen muy bien la franquicia, publicaciones especializadas como Variety la definieron como "una extravagancia".