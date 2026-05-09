Mortal Kombat II arrasa en su estreno y supera a "El diablo viste a la moda" en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- La secuela de Mortal Kombat debutó el viernes al frente de la taquilla norteamericana con una recaudación de 17 millones de dólares en su primer día, según datos de Box Office Mojo. La cinta, cuarta entrega de la franquicia basada en el popular videojuego, se impuso a una cartelera que incluía títulos con mayor respaldo crítico.
En segunda posición quedó 'The Devil Wears Prada 2', que en su segundo viernes en salas sumó 9.8 millones. La secuela de la comedia de 2006, protagonizada de nuevo por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, cada una con un salario de 12.5 millones de dólares, registró el tercer mejor debut doméstico del año hasta la fecha.
El biopic de Michael Jackson, titulado Michael, ocupó el tercer lugar con 8.8 millones en su tercera semana. La película ha superado los 500 millones de dólares en recaudación global, convirtiéndose en el segundo biopic musical en alcanzar esa cifra tras Bohemian Rhapsody.
El cuarto puesto fue para Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D, con 4.5 millones. El filme de conciertos, rodado en 3D a propuesta del director James Cameron, recoge actuaciones de la gira de la cantante en 2025.
Eilish explicó que Cameron contactó con su madre por correo electrónico para presentar la idea. "Literalmente ya tenía el concepto completo. Decía: '¿Por qué nadie ha filmado el concierto de Billie en 3D? ¿Podemos? ¿Puedo?'"
Cerró el top cinco The Sheep Detectives, protagonizada por Hugh Jackman, con algo más de 4 millones de dólares.