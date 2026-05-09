Mortal Kombat II arrasa en su estreno y supera a "El diablo viste a la moda" en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- La secuela de Mortal Kombat debutó el viernes al frente de la taquilla norteamericana con una recaudación de 17 millones de dólares en su primer día, según datos de Box Office Mojo. La cinta, cuarta entrega de la franquicia basada en el popular videojuego, se impuso a una cartelera que incluía títulos con mayor respaldo crítico.

En segunda posición quedó 'The Devil Wears Prada 2', que en su segundo viernes en salas sumó 9.8 millones. La secuela de la comedia de 2006, protagonizada de nuevo por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, cada una con un salario de 12.5 millones de dólares, registró el tercer mejor debut doméstico del año hasta la fecha.