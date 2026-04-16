Call of Duty ya tiene fecha de estreno: Todo sobre la película de Paramount

Los Ángeles, Estados Unidos.- La esperada adaptación cinematográfica del videojuego Call of Duty aterrizará en la gran pantalla el 30 de junio de 2028, anunció este jueves el estudio Paramount en un panel con motivo de la CinemaCon, que se está llevando a cabo en Las Vegas (EE.UU.).

La primera adaptación del universo 'Call of Duty', que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg que adaptará la película a partir de un guion de Taylor Sheridan.