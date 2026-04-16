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Call of Duty ya tiene fecha de estreno: Todo sobre la película de Paramount

El universo 'Call of Duty' da el salto a la gran pantalla de la mano de Taylor Sheridan y Pete Berg

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 13:25
Call of Duty ya tiene fecha de estreno: Todo sobre la película de Paramount

Paramount apuesta por el realismo extremo en esta adaptación cinematográfica, cuyo estreno está previsto para 2028 como parte de una ambiciosa alianza estratégica con Activision.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La esperada adaptación cinematográfica del videojuego Call of Duty aterrizará en la gran pantalla el 30 de junio de 2028, anunció este jueves el estudio Paramount en un panel con motivo de la CinemaCon, que se está llevando a cabo en Las Vegas (EE.UU.).

La primera adaptación del universo 'Call of Duty', que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg que adaptará la película a partir de un guion de Taylor Sheridan.

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Ambos ofrecieron detalles sobre la producción, cuya trama se mantiene en secreto, pero que buscará priorizar la autenticidad entre el grupo de soldados de élite.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como 'Sonic the Hedgehog', en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como 'Super Mario Bros.', 'Minecraft: The Movie' o 'Mortal Kombat'.

Paramount anunció el pasado septiembre un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la película, que incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en 'Call of Duty' a series u otro contenido cinematográfico.

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Redacción web
Agencia EFE

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