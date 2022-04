Harry Styles obtiene Récord Guinness por su canción As It Was

LONDRES, INGLATERRA.- El cantante británico Harry Styles fue acreedor a un Récord Guinness por su nueva canción As It Was, lanzada el pasado viernes 1 de abril. Desde el primer día de su lanzamiento, el tema conquistó a los fanáticos e internautas, quienes lo viralizaron rápidamente así como el nombre del famoso en Twitter. Asimismo, la plataforma Spotify informó que en las primeras 24 horas, As It Was acumuló 16 millones de reproducciones, por lo que se convirtió en la canción más escuchada de la categoría masculina. LEA: A 30 años de matrimonio, madre de Miley Cyrus pide el divorcio a Billy Ray

Lo anterior hizo que Harry Styles obtuviera un Récord Guinness, un logro que la organización confirmó a través de sus redes sociales. Por otro lado, el video de la canción, la cual fue escuchada en 34 países, tiene más de 52 millones de vistas en YouTube. Cabe mencionar que As It Was también está en la primera posición de la lista Billboard Global 200 y Billboard Global US. De su lado, Styles continua con sus diversos proyectos musicales y este 2022 anunció que retomará los conciertos suspendidos por la pandemia de covid-19 en 2020.

