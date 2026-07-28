La venta de los Globos de Oro desata una millonaria batalla legal

Los Ángeles, Estados Unidos.- La antigua Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) demandó este martes a la empresa propietaria de los Globos de Oro, Penske Media, cuestionando la polémica venta y reestructuración de estos galardones, históricamente considerados la antesala de los Oscar.

La demanda, interpuesta ante un tribunal de California, acusa a Penske Media de violar las leyes antimonopolio federales y estatales a través de un plan clandestino para hacerse con el control de los galardones.

La demanda reza que la maniobra buscaba "adquirir fraudulentamente los prestigiosos y valiosos Globos de Oro, con 80 años de historia, destruir a su fundador y antiguo propietario, la HFPA, y ejercer un control monopolístico sobre los mercados de publicidad, premios y comercio de Hollywood".

La HFPA argumentó en la denuncia que la empresa propietaria de los premios ha tomado medidas para excluir a los miembros de la HFPA de participar en esos mercados.

La antigua organización de los premios exige una indemnización de al menos 150 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la anulación de los acuerdos que transfirieron la propiedad de los Globos de Oro.