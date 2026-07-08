Glen Powell y Michelle Randolph confirman su romance en redes sociales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Glen Powell, protagonista de cintas como Top Gun Maverick y Anyone But You, confirmó su relación con la actriz Michelle Randolph a través de una publicación en Instagram, luego de meses en los que ambos evitaron referirse al tema públicamente. La confirmación llegó envuelta en un carrusel de imágenes de su celebración del 4 de julio, acompañado de la leyenda Hell of a Fourth ("Vaya cuatro de julio"). Entre las fotografías, una en blanco y negro mostró al actor de 37 años besando a Randolph, de 28, en lo que fue la primera imagen de la pareja compartida abiertamente en redes sociales. El resto de la publicación funcionó casi como una bitácora del fin de semana largo.

Toboganes inflables, tardes en el lago, rondas de flipcup y hasta una fiesta con mascotas de conejo aparecieron entre los recuerdos que Powell eligió mostrar.



Instagram

En las imágenes también se distinguió a un grupo de amigos cercanos del actor, entre ellos Madelyn Cline, Zoey Deutch, Jimmy Tatro, Chord Overstreet y Rachel Lindsay. La publicación llegó apenas dos días después de que ambos fueran fotografiados juntos por el sitio DeuxMoi, en imágenes que reavivaron la conversación sobre su vínculo. Randolph, por su parte, ya había dejado una pista discreta un mes antes, cuando compartió en su cuenta una fotografía de sus pies junto a un par de botas vaqueras color marrón que, según distintos medios, coincidían con las de Powell.