Glen Powell y Michelle Randolph confirman su romance en redes sociales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Glen Powell, protagonista de cintas como Top Gun Maverick y Anyone But You, confirmó su relación con la actriz Michelle Randolph a través de una publicación en Instagram, luego de meses en los que ambos evitaron referirse al tema públicamente.
La confirmación llegó envuelta en un carrusel de imágenes de su celebración del 4 de julio, acompañado de la leyenda Hell of a Fourth ("Vaya cuatro de julio").
Entre las fotografías, una en blanco y negro mostró al actor de 37 años besando a Randolph, de 28, en lo que fue la primera imagen de la pareja compartida abiertamente en redes sociales.
El resto de la publicación funcionó casi como una bitácora del fin de semana largo.
Toboganes inflables, tardes en el lago, rondas de flipcup y hasta una fiesta con mascotas de conejo aparecieron entre los recuerdos que Powell eligió mostrar.
En las imágenes también se distinguió a un grupo de amigos cercanos del actor, entre ellos Madelyn Cline, Zoey Deutch, Jimmy Tatro, Chord Overstreet y Rachel Lindsay.
La publicación llegó apenas dos días después de que ambos fueran fotografiados juntos por el sitio DeuxMoi, en imágenes que reavivaron la conversación sobre su vínculo.
Randolph, por su parte, ya había dejado una pista discreta un mes antes, cuando compartió en su cuenta una fotografía de sus pies junto a un par de botas vaqueras color marrón que, según distintos medios, coincidían con las de Powell.
Randolph se ha mostrado reservada respecto a exponer su vida sentimental. En una entrevista concedida a la revista Bustle, la actriz explicó su postura frente a la exposición pública. "Creo que mi vida personal está muy separada de mi vida laboral", dijo. "Es difícil, pero es importante para mí".
Originaria del norte de California, Randolph se trasladó a Huntington Beach a los 16 años para dedicarse al modelaje, actividad que la llevó a firmar con la agencia Wilhelmina Models antes de dar el salto a la actuación.
Su carrera cobró impulso con un papel en 1923, la precuela de Yellowstone, y se consolidó con su participación en Landman, serie de Paramount+ donde interpreta a Ainsley Norris.
La actriz proviene además de una familia con presencia mediática previa. Su hermana, Cassie Randolph, ganó la temporada 23 del programa The Bachelor y actualmente está comprometida con el músico Brighton Reinhardt.