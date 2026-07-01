Cara Delevingne admite romance con Amber Heard: "También estuvo con otras personas"

La pareja había contraído matrimonio en febrero de 2015 y anunció su ruptura apenas un año después. A partir de entonces, ambos protagonizaron una sucesión de disputas judiciales que se extendieron durante años y que alcanzaron su punto más mediático en 2022, cuando se enfrentaron en un juicio por difamación seguido en buena parte del mundo. Depp resultó favorecido en esa instancia. Heard, por su parte, no ha vuelto a protagonizar una producción cinematográfica desde entonces.