Cara Delevingne admite romance con Amber Heard: "También estuvo con otras personas"

La modelo y actriz británica Cara Delevingne confirmó que sostuvo una relación sentimental con Amber Heard durante el proceso de divorcio de la actriz con Johnny Depp, según reveló en la más reciente entrega de The Louis Theroux Podcast.
El conductor del programa, el periodista Louis Theroux, le preguntó de manera directa sobre "el asunto de Johnny Depp", en alusión a las versiones que circularon en su momento acerca de un supuesto vínculo entre Delevingne y Heard mientras esta última tramitaba la ruptura con el actor. Theroux le señaló que Depp habría estado "enloquecido ante la idea de que Amber pudiera estar durmiendo" con ella.
Delevingne respondió sin evasivas: "¿Se supone que debo comentar esto? Fue porque hicimos una película juntas, se llamaba London Fields. Él también participaba en la película. Creo que estaba bastante enloquecido por los celos".
Delevingne y Heard se conocieron en el rodaje de esa cinta, estrenada en 2018, en la que Depp también tuvo una participación. Según relató la modelo, en aquel momento entre ellas no existía ningún tipo de acercamiento romántico, pero la tensión ya era perceptible. El vínculo sentimental, aseguró, llegó más adelante, una vez consumada la separación entre Heard y Depp.
La pareja había contraído matrimonio en febrero de 2015 y anunció su ruptura apenas un año después. A partir de entonces, ambos protagonizaron una sucesión de disputas judiciales que se extendieron durante años y que alcanzaron su punto más mediático en 2022, cuando se enfrentaron en un juicio por difamación seguido en buena parte del mundo. Depp resultó favorecido en esa instancia. Heard, por su parte, no ha vuelto a protagonizar una producción cinematográfica desde entonces.
Delevingne precisó, además, que el tiempo compartido con Heard nunca tuvo carácter exclusivo. "Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando ella estaba pasando por el divorcio, sí, estuvimos enredadas. Pero ella también estuvo enredada con otras personas", explicó.
Cuando Theroux mencionó puntualmente a Elon Musk, la modelo se limitó a responder "ahí lo tienes", con lo que dio por confirmada la relación paralela que Heard mantuvo con el empresario hasta comienzos de 2018.
La entrevista también sirvió para que Delevingne repasara otros episodios de su vida sentimental y personal. Recordó una llamada del productor Harvey Weinstein en la que este le habría advertido sobre los riesgos de exponer públicamente su atracción por las mujeres.
"Nunca deberías tener una relación con una mujer. Nunca triunfarás en la industria si la gente piensa que eres gay", le habría dicho, según el relato de la modelo, quien admitió que durante años ese consejo condicionó su manera de hablar sobre su propia identidad.
Antes de su relación con Heard, Delevingne había estado vinculada sentimentalmente con la actriz Michelle Rodriguez a comienzos de 2014, un romance breve que la propia Rodriguez llegó a confirmar en su momento.
Más adelante mantuvo un noviazgo de aproximadamente año y medio con la cantante St. Vincent, del que habló en términos muy personales en una entrevista con Vogue. Tras esa etapa, estuvo en pareja con la actriz Ashley Benson entre 2018 y 2020.
Delevingne se identifica públicamente como lesbiana desde hace varios años y ha señalado que fue consciente de su orientación sexual desde la infancia. En el mismo episodio del pódcast subrayó la importancia de hablar abiertamente sobre su vida afectiva, en particular por lo que representa para las generaciones más jóvenes en busca de referentes.