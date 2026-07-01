Chris Brown pagará 13 millones a su exempleada tras ataque de su perro

Uno de los puntos que marcó el juicio fue la conducta de Brown tras el ataque. De acuerdo con los testimonios, el cantante no llamó personalmente al número de emergencias ni permaneció en el lugar para auxiliar a Ávila; en cambio, condujo durante horas por la ciudad y dejó esas tareas a su personal, por temor a que su voz apareciera en una grabación pública o a que se generara revuelo mediático si permanecía cerca cuando llegara la policía.