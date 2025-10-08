Gene Simmons, miembro de Kiss, es hospitalizado tras sufrir accidente de auto

California, Estados Unidos.- El icónico bajista de la banda de rock Kiss, Gene Simmons, protagonizó un accidente automovilístico en Malibú, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Según informó NBC4 Los Angeles, el miembro fundador de la banda, sufrió el percance el pasado martes 7 de octubre luego de perder el control de su auto y chocar contra otro carro que estaba estacionado.

El accidente ocurrió en la Pacific Coast Highway de Malibú y según el medio, el artista, en su relato a la policía, mencionó que experimentó un desmayo o pérdida de conciencia mientras conducía.

El SUV que conducía se cruzó por varios carriles antes de impactar. El famoso fue trasladado hacia un hospital para conocer su estado de salud.

La esposa de Simmons mencionó que tras ser evaluado en el hospital, el bajista se encuentra en su casa recuperándose. Asimismo, mencionó que recientemente los médicos modificaron su medicación, dejando entrever que esto ocurrió por eso.

Este accidente ocurre semanas antes del esperado reencuentro de Kiss para celebrar su 50 aniversario y que se llevará a cabo en Las Vegas del 14 a 16 de noviembre.