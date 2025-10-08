  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: "Es injusto y frustrante"

A casi un año de la muerte de Liam Payne, Louis Tomlinson se refirió al impacto emocional que le ocasionó la pérdida de su excompañero de One Direction

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:15
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
1 de 10

A casi un año de la inesperada muerte de Liam Payne, Louis Tomlinson ha compartido sus sentimientos sobre la pérdida del que fuera su compañero en One Direction.

 Foto: Instagram | @liampayne
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
2 de 10

“Fue realmente, realmente, imposible para mí sobrellevar la pérdida de Liam”, confesó Tomlinson, de 33 años, en una entrevista con Rolling Stone UK publicada el martes 7 de octubre.

 Foto: Shutterstock
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
3 de 10

“Ingenuamente pensé que, por mi experiencia con el duelo a mi edad, quizá el golpe sería más suave”.

 Foto: EFE
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
4 de 10

El cantante se refería al fallecimiento de su madre, Johannah Deakin, quien murió de leucemia en 2016 a los 43 años, y de su hermana menor, Félicité Tomlinson, quien falleció a los 18 años tras una sobredosis accidental en 2019.

 Foto: Shutterstock
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
5 de 10

pTomlinson admitió que pensó “muy ingenuamente” que la muerte de Payne sería más llevadera. “Es muy diferente —añadió—. Nunca había perdido a un amigo antes”.

 Foto: Instagram | @liampayne
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
6 de 10

Uno de los episodios más difíciles fue el 15º aniversario de One Direction en julio. Tomlinson y Payne fueron parte de la agrupación junto con Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik desde la séptima temporada de The X Factor UK en 2010.

 Foto: Shutterstock
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
7 de 10

“Fue realmente incómodo, de hecho, el 15º aniversario, porque la sensación de celebrar es tan importante —si no más— en honor a Liam”, explicó. Antes, Tomlinson había dicho sentirse “cansado de la nostalgia” sobre la banda.

 Foto: Instagram | @liampayne
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
8 de 10

“Sabes, todavía hay un nivel en mi mente [donde siento] que es injusto y frustrante que él ya no esté con nosotros”, añadió.

 Foto: EFE
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
9 de 10

“Así que esos sentimientos surgieron de nuevo, aunque sigo conviviendo con ellos de todos modos”, concluyó.

 Foto: Instagram | @onedirection
Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: Es injusto y frustrante
10 de 10

Payne falleció a los 31 años el 16 octubre de 2024, tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.

 Foto: Shutterstock
Cargar más fotos