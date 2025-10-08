Louis Tomlinson habla sobre la muerte de Liam Payne: "Es injusto y frustrante"

A casi un año de la inesperada muerte de Liam Payne, Louis Tomlinson ha compartido sus sentimientos sobre la pérdida del que fuera su compañero en One Direction.
“Fue realmente, realmente, imposible para mí sobrellevar la pérdida de Liam”, confesó Tomlinson, de 33 años, en una entrevista con Rolling Stone UK publicada el martes 7 de octubre.
“Ingenuamente pensé que, por mi experiencia con el duelo a mi edad, quizá el golpe sería más suave”.
El cantante se refería al fallecimiento de su madre, Johannah Deakin, quien murió de leucemia en 2016 a los 43 años, y de su hermana menor, Félicité Tomlinson, quien falleció a los 18 años tras una sobredosis accidental en 2019.
Tomlinson admitió que pensó "muy ingenuamente" que la muerte de Payne sería más llevadera. "Es muy diferente —añadió—. Nunca había perdido a un amigo antes".
Uno de los episodios más difíciles fue el 15º aniversario de One Direction en julio. Tomlinson y Payne fueron parte de la agrupación junto con Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik desde la séptima temporada de The X Factor UK en 2010.
“Fue realmente incómodo, de hecho, el 15º aniversario, porque la sensación de celebrar es tan importante —si no más— en honor a Liam”, explicó. Antes, Tomlinson había dicho sentirse “cansado de la nostalgia” sobre la banda.
“Sabes, todavía hay un nivel en mi mente [donde siento] que es injusto y frustrante que él ya no esté con nosotros”, añadió.
“Así que esos sentimientos surgieron de nuevo, aunque sigo conviviendo con ellos de todos modos”, concluyó.
Payne falleció a los 31 años el 16 octubre de 2024, tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.