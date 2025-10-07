Cantante Zion sufre accidente de auto y su estado de salud es reservado

San Juan, Puerto Rico.- El cantante puertorriqueño Zion fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir un accidente de auto, según confirmó el equipo de trabajo del artista en sus redes sociales.

A través de un comunicado, se mencionó que su "condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende".

"Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación", indicó el escrito.

De igual forma, se pidió paciencia y respeto a la situación que está enfrentando el intérprete de "Zundada" porque detrás "hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar".

Indicaron que las actualizaciones sobre su estado de salud se darán a conocer solamente por comunicado oficiales emitidos por su equipo de trabajo Baby Records Inc. y NuForm Management.