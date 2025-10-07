¿Qué dice el supuesto acuerdo prenupcial de Selena Gómez y Benny Blanco?

En medio de la discreción que ha caracterizado su relación, la reciente boda de Selena Gómez y Benny Blanco vuelve a ser tema de conversación tras la filtración de los supuestos detalles del acuerdo prenupcial que ambos habrían firmado antes del enlace.
De acuerdo con Rob Shuter, la exchica Disney pidió que el contrato fuera "sólido, bien detallado y blindado", dejando constancia de que su carrera y su marca personal seguirían bajo su control absoluto.
El documento, según trascendió, abarca sus ingresos musicales, derechos de actuación y las ganancias de Rare Beauty, la exitosa firma de maquillaje que se ha convertido en un fenómeno mundial.
Fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses afirman que Blanco reaccionó con serenidad ante la solicitud.
"Él ama a Selena y sabe perfectamente quién es ella. No tiene problema en firmar lo que sea necesario”, comentó una persona allegada, destacando que el productor entendió el acuerdo como una señal de madurez.
Las versiones apuntan a que el contrato también incluyó la protección de las propiedades que la intérprete de Naturally adquirió antes del matrimonio.
Pese a las especulaciones y fieles al hermetismo que ha definido su historia amorosa desde el inicio, ni Gómez ni Blanco han confirmado o desmentido públicamente los términos del documento.
Recordemos que su boda siguió el mismo protocolo de confidencialidad.
Hasta el momento, los únicos detalles que se conocen y las únicas fotografías del matrimonio reveladas son las compartidas por la misma pareja, quienes, en compañía de su equipo, blindaron por completo el evento de los papparazzis.
El enlace se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre en California.