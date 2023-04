¿Cómo será el funeral de Andrés García en Acapulco?

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés ,a miles de km de Mexico, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de el y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus vienes lo alejo de mi y de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, el fue mi gran amigo y cómo un padre para mi, fue toda una vida llena de historias y risas, le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mi con este dolor que me parte el corazón, solo el sabe lo importante que Andrés fue para mi ,adiós leyenda querido padre, siempre te extrañare y te llevare en mis oraciones (sic)”, escribió Roberto Palazuelos.