Francis Ford Coppola, el imponente “Padrino” del cine estadounidense

CANNES, FRANCIA.- Francis Ford Coppola es uno de los cineastas estadounidenses más venerados, autor de la épica saga mafiosa “El padrino” y de una de las películas bélicas más impactantes de la historia, Apocalypse Now.

Rodar la película no fue fácil: Coppola tuvo que luchar para ver su visión realizada y resistir la presión de las “Cinco Familias” de Nueva York, las principales bandas del crimen organizado, que querían eliminar las palabras “mafia” y “Cosa Nostra” del guión.

Apocalypse Now es una reinvención de la novela de Joseph Conrad “El corazón de las tinieblas” a través del prisma de la guerra de Vietnam.

“El éxito de ‘El padrino’ se me subió a la cabeza como una ráfaga de perfume”, dijo Coppola a The New York Times en 1988.

“Pensé que no podía salir nada mal”, confesó.

La realización de la película fue un infierno: se prolongó mucho y se superó el presupuesto. El actor Martin Sheen, que sufría de alcoholismo en ese momento, intentó atacar a Coppola durante una toma y finalmente tuvo un ataque cardíaco.

Brando amenazó con suicidarse. Un tifón destruyó todas las escenografías y decorados.

“Mi película no trata sobre Vietnam, es Vietnam”, dijo Coppola en ese momento.