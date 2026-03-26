Fox McCloud llega a Super Mario Galaxy y enciende teorías de crossover

Los Ángeles, Estados Unidos.- A menos de una semana del estreno, Nintendo e Illumination soltaron la bomba que nadie esperaba con tanta anticipación: el as del equipo Star Fox tiene su propio espacio en The Super Mario Galaxy Movie. Los responsables del filme revelaron la participación de Fox McCloud a través de un póster compartido en las redes sociales del proyecto, y esa decisión de marketing habla más fuerte que cualquier tráiler. Su inclusión en una película centrada en Mario es notable precisamente porque cruza líneas de franquicia que Nintendo históricamente ha mantenido separadas. El anuncio llegó este jueves 26 de marzo desde la cuenta oficial de la película acompañado del mensaje: "¡A rockear! Fox McCloud se une a The Super Mario Galaxy Movie, disponible exclusivamente en cines el 1 de abril".

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Un personaje que debuta en el Reino Champiñón

Fox McCloud ha sido uno de los personajes emblema de Nintendo durante 33 años. Debutó como protagonista del juego Star Fox de Super Nintendo en 1993, un título desarrollado junto a Argonaut Software que fue genuinamente revolucionario por su uso de gráficos poligonales 3D en una época en que los consolas domésticas no tenían ningún negocio intentándolo.

El personaje fue diseñado por Takaya Imamura, artista de Nintendo que también creó a Tingle de Zelda y al Capitán Falcon de F-Zero, y cuyo estilo visual distintivo moldeó algunos de los personajes más icónicos de Nintendo fuera del universo Mario.

Desde aquel primer Star Fox —llamado Star Wing en Europa—, la franquicia continuó con entregas para N64, DS y 3DS. Para muchos jugadores, sin embargo, Fox McCloud resulta más familiar a través de Super Smash Bros., la serie de lucha que reúne personajes de todo el catálogo de Nintendo en un mismo plantel.

Fox estuvo entre los primeros peleadores cuando el original Super Smash Bros. llegó a Nintendo 64 en 1999 y ha aparecido en cada iteración desde entonces.

El detalle que algunos fanáticos notaron

La confirmación no fue del todo una sorpresa para quienes llevan meses rastreando los tráilers fotograma a fotograma. Observadores atentos que revisaron los avances previos detectaron una figura con camisa verde y chaleco blanco portando un blaster durante apenas unos pocos cuadros. Esa imagen fugaz desató una primera ronda de especulaciones en línea, pero nada quedó confirmado hasta que el póster de hoy lo hizo oficial.