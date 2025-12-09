Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande, expulsado de un concierto de Lady Gaga

Estados Unidos.- El australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good' en Singapur ha sido expulsado este martes de un concierto de Lady Gaga en Brisbane en el que había entrado disfrazado.

Johnson Wen, de 26 años, conocido como 'el hombre pijama' y que se autoproclama 'el invasor de escenarios', fue reconocido por asistentes al concierto, que comenzaron a abuchearle, lo que provocó la intervención de agentes de seguridad.

El joven fue acompañado al exterior del estadio Suncorp antes de que comenzara la actuación de Lady Gaga, según informaron medios estadounidenses.

Wen llevaba una aparatosa peluca, bigote postizo y gafas de sol para tratar de pasar desapercibido, según se puede ver en vídeos subidos a las redes por fans de Lady Gaga.