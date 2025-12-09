  1. Inicio
Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande, expulsado de un concierto de Lady Gaga

Johnson Wen, de 26 años, quien se autoproclama 'el invasor de escenarios', fue reconocido por asistentes al concierto, que comenzaron a abuchearle

  • 09 de diciembre de 2025 a las 11:02
Fan que se abalanzó sobre Ariana Grande, expulsado de un concierto de Lady Gaga

El incidente con Lady Gaga se produce casi un mes después de que el joven se abalanzara sobre Ariana Grande.

 Foto: Shutterstock.

Estados Unidos.- El australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good' en Singapur ha sido expulsado este martes de un concierto de Lady Gaga en Brisbane en el que había entrado disfrazado.

Johnson Wen, de 26 años, conocido como 'el hombre pijama' y que se autoproclama 'el invasor de escenarios', fue reconocido por asistentes al concierto, que comenzaron a abuchearle, lo que provocó la intervención de agentes de seguridad.

El joven fue acompañado al exterior del estadio Suncorp antes de que comenzara la actuación de Lady Gaga, según informaron medios estadounidenses.

Wen llevaba una aparatosa peluca, bigote postizo y gafas de sol para tratar de pasar desapercibido, según se puede ver en vídeos subidos a las redes por fans de Lady Gaga.

El incidente se produce casi un mes después de que Wen se abalanzara sobre Ariana Grande, a la que logró abrazar tras saltase la barrera de seguridad durante la alfombra roja del estreno de 'Wicked: For Good' en Singapur.

La Policía de la ciudad-Estado, con un régimen semiautocrático y férreas leyes para mantener el orden público, lo arrestó ese mismo día y un tribunal le impuso una condena a nueve días de cárcel, tras lo cual fue deportado a su país y tiene prohibido entrar en Singapur.

No era la primera vez que Wen protagonizaba hechos similares. Ya había invadido anteriormente el escenario cuando actuaban artistas como la estadounidense Katy Perry o el canadiense The Weeknd.

Y también saltó al campo durante la final del Mundial femenino de 2023, un incidente que compartió en su Instagram.

