¿Obsesión o amistad?: comportamiento de Cynthia Erivo con Ariana Grande crea polémica en redes

La relación entre Cynthia Erivo y Ariana Grande volvió a encender las redes, luego de que varios gestos “demasiado intensos” de Erivo se viralizaran durante la gira de Wicked, alimentando críticas

  • 24 de noviembre de 2025 a las 08:43
Cynthia Erivo ha desatado críticas, memes y teorías sobre una supuesta actitud posesiva con Ariana Grande. Aquí los detalles.

 Fotos: Captura de video | Cortesía Instagram
La polémica se reavivó tras un incidente en la alfombra roja del estreno en Singapur de Wicked: For Good, cuando un fan saltó la barrera para acercarse a Ariana Grande. Cynthia Erivo intervino rápidamente para proteger a Grande, lo que generó reacciones encontradas.

 Foto: Captura de video
Según Erivo, su reacción fue instintiva: “Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera bien”, dijo en una entrevista con TODAY tras el incidente.

Foto: Captura de video
Algunos usuarios en redes celebraron la acción como un acto de hermandad, mientras que otros interpretaron un patrón más controlador.

 Foto: Captura de video
Varios clips antiguos circulan en redes en los que Erivo hace gestos considerados “demasiado intensos”: toma prolongada de manos, miradas fijas, ajustes al collar de Grande sin necesidad aparente.

Foto: Captura de video
Uno de los videos más compartidos muestra a Erivo interrumpir una entrevista para acomodar el collar de Ariana Grande, a pesar de que el accesorio parecía estar bien colocado.

Foto: Cortesía Instagram
Según reporta El País, Grande ha dicho que tiende a canalizar su energía a través de las manos y que muchas veces “agarra una mano, aprieta algo o intenta alcanzar algo” con las personas que la rodean, incluida Erivo.

Foto: Cortesía Instagram
Grande añadió que ambas han trabajado para mantener su vínculo: “hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas ... y cuidarnos mutuamente” durante la gira de prensa.

Foto: Cortesía Instagram
En una aparición en The Drew Barrymore Show, Erivo explicó su necesidad de contacto físico con Grande como parte de su forma de comunicarse: “Si no hay conexión ... me pregunto ‘qué pasa’ ... a veces nos comunicamos mediante el contacto físico”.

 Foto: Cortesía Instagram
Según La Vanguardia, Erivo afirmó que ella y Grande hicieron un pacto para protegerse mutuamente durante la filmación, escucharse y construir un espacio seguro para trabajar. Grande, por su parte, ha dicho que trabajar con Erivo ha sido “el mayor privilegio” y la define como “muy auténtica y bondadosa”.

Foto: Cortesía Instagram
