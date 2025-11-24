¿Obsesión o amistad?: comportamiento de Cynthia Erivo con Ariana Grande crea polémica en redes

Cynthia Erivo ha desatado críticas, memes y teorías sobre una supuesta actitud posesiva con Ariana Grande. Aquí los detalles.
La polémica se reavivó tras un incidente en la alfombra roja del estreno en Singapur de Wicked: For Good, cuando un fan saltó la barrera para acercarse a Ariana Grande. Cynthia Erivo intervino rápidamente para proteger a Grande, lo que generó reacciones encontradas.
Según Erivo, su reacción fue instintiva: “Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera bien”, dijo en una entrevista con TODAY tras el incidente.
Algunos usuarios en redes celebraron la acción como un acto de hermandad, mientras que otros interpretaron un patrón más controlador.
Varios clips antiguos circulan en redes en los que Erivo hace gestos considerados “demasiado intensos”: toma prolongada de manos, miradas fijas, ajustes al collar de Grande sin necesidad aparente.
Uno de los videos más compartidos muestra a Erivo interrumpir una entrevista para acomodar el collar de Ariana Grande, a pesar de que el accesorio parecía estar bien colocado.
Según reporta El País, Grande ha dicho que tiende a canalizar su energía a través de las manos y que muchas veces “agarra una mano, aprieta algo o intenta alcanzar algo” con las personas que la rodean, incluida Erivo.
Grande añadió que ambas han trabajado para mantener su vínculo: “hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas ... y cuidarnos mutuamente” durante la gira de prensa.
En una aparición en The Drew Barrymore Show, Erivo explicó su necesidad de contacto físico con Grande como parte de su forma de comunicarse: “Si no hay conexión ... me pregunto ‘qué pasa’ ... a veces nos comunicamos mediante el contacto físico”.
Según La Vanguardia, Erivo afirmó que ella y Grande hicieron un pacto para protegerse mutuamente durante la filmación, escucharse y construir un espacio seguro para trabajar. Grande, por su parte, ha dicho que trabajar con Erivo ha sido “el mayor privilegio” y la define como “muy auténtica y bondadosa”.