Famosos se unen en contra de Donald Trump en protestas masivas en EUA

Entre los actores y cineastas que han alzado su voz se encuentran Glenn Close , Spike Lee, Jean Smart y Mark Ruffalo , que se han unido a la segunda ronda de manifestaciones en contra de Trump y su manera de gestionar las decisiones que se toman desde la Casa Blanca.

Nueva York, Estados Unidos.- En medio de un creciente movimiento social en Estados Unidos, destacadas figuras de Hollywood han expresado su apoyo a las protestas "No Kings" , calificándolas como una manifestación legítima y patriótica.

Las manifestaciones han convocado a millones de personas en 2,500 ciudades de la nación norteamericana, como Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, etc., en la segunda ronda de movilizaciones "No Kings", tras la primera realizada el 14 de junio, y que reunió un estimado de cinco millones de personas.

Quienes han levantado su voz cuestionan la concentración del poder y reclaman un sistema equitativo y democrático.

"¡¡Sin oligarcas, sin dictadores, sin déspotas, sin autócratas, sin reyes!!", publicó la actriz Glenn Close.

Por su parte, la actriz Jean Smart publicó un mensaje en el que dice que "el actual residente de la Casa Blanca parece creer que ha engañado a todos, pero ha dejado muy claro que admira a los dictadores y que quiere ser uno. Irónicamente, este país se fundó sobre nuestra rebelión contra la idea de tener un rey... Lo más patriótico es decir: 'No a los reyes'. Un rey no tiene cabida en los Estados Unidos de América".

El actor y director Rob Reiner señaló que es importante que los estadounidenses se aseguren de que las elecciones de 2026 "sean libres y justas".

Otras destacadas figuras como Pedro Pascal, Margaret Cho, Billy Eichner, Murray Bartlett, Kathy Griffin, Cassandra Peterson, Jamie Lee Curtis, Lee Daniels y Cecily Strong también se han sumado a las protestas, y han publicado mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que no permitirá que los medios de comunicación se utilicen para emitir mensajes en su contra, esto en el marco de las suspensión del programa de Jimmy Kimmel, situación en la que el mandatario se vio relacionado, ya sea por señalamientos de presiones a la cadena ABC, así como mensajes que atentan contra la libertad de expresión.