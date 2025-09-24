Trump acusa a ABC de favorecer a demócratas con el regreso de Jimmy Kimmel

Los Ángeles, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la cadena ABC por "devolver el trabajo" al humorista Jimmy Kimmel, quien reproduce en la televisión "basura" demócrata, lo que, a juicio del presidente y magnate, puede suponer una "contribución ilegal" en la campaña de los demócratas.

"Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto", deslizó Trump en su red social, Truth Social, recordando que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación.

El presidente republicano lo dijo después de que Jimmy Kimmel volviera a su programa nocturno tras suspenderlo la cadena ABC la semana pasada por los comentarios del humorista sobre Charlie Kirk, comentarios por los que se disculpó en su regreso a la pequeña pantalla.