  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Trump acusa a ABC de favorecer a demócratas con el regreso de Jimmy Kimmel

Donald Trump criticó a ABC por reincorporar a Jimmy Kimmel y calificó su programa como “basura” demócrata, señalando un posible aporte ilegal a los demócratas

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:26
Trump acusa a ABC de favorecer a demócratas con el regreso de Jimmy Kimmel

En su regreso al aire, el humorista quiso zanjar el tema haciendo hincapié en la importancia de cultivar un país "que permita tener un programa como este", aunque no se emitiera en todas las cadenas habituales.

 Fotos: Shutterstock | EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la cadena ABC por "devolver el trabajo" al humorista Jimmy Kimmel, quien reproduce en la televisión "basura" demócrata, lo que, a juicio del presidente y magnate, puede suponer una "contribución ilegal" en la campaña de los demócratas.

"Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto", deslizó Trump en su red social, Truth Social, recordando que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación.

El presidente republicano lo dijo después de que Jimmy Kimmel volviera a su programa nocturno tras suspenderlo la cadena ABC la semana pasada por los comentarios del humorista sobre Charlie Kirk, comentarios por los que se disculpó en su regreso a la pequeña pantalla.

Kimmel arremetió también contra Donald Trump por no aguantar las bromas, y aseveró, en su monólogo inicial: No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión.

Kimmel arremetió también contra Donald Trump por "no aguantar las bromas", y aseveró, en su monólogo inicial: "No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

 (Foto: Cortesía | ABC)
Presentadores en EUA hacen parodia sobre la libertad de expresión, tras caso de Jimmy Kimmel

"No puedo creer que la ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel el trabajo. ¡La ABC dijo a la Casa Blanca que su show estaba cancelado! Algo pasó entren ese momento y ahora, porque su audiencia (la del presentador) SE HA IDO, y su 'talento' nunca estuvo", escribió Trump en su mensaje en Truth Social.

También se preguntó por qué querría la cadena de vuelta "a alguien que lo hace tan mal", que "no es divertido" y que "pone en peligro a la cadena al reproducir" la "basura" demócrata, y, en este sentido, defendió que Kimmel es "otro brazo más" del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

¿Hubo presión sobre ABC para cancelar a Jimmy Kimmel? La Casa Blanca responde

"Según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC en este asunto. Veamos cómo nos va", apostilló Trump en un mensaje que terminó diciendo: "Dejemos que Jimmy Kimmel se pudra en sus malas audiencias".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias