Así ha sido la trayectoria de Jennifer Lawrence en el cine

El Festival de Cine de San Sebastián entregará el Premio Donostia a Jennifer Lawrence, por su notable trayectoria en el cine. Antes de la actriz lo han recibido en ediciones anteriores Cate Blanchett, Javier Bardem, Johnny Depp, Viggo Mortensen, Penélope Cruz, Denzel Washington, Glenn Close, Meryl Streep, entre otros.
La trayectoria de Lawrence en el cine inició en 2008, con la cinta Garden Party, donde tuvo un papel protagónico, ese mismo año estrenó The Poker House y The Burning Plain.
La actriz no tuvo que esperar tanto para que su carrera tuviera un impulso grande, para 2010, su protagónico en Winter's Bone le traería su primera nominación al Oscar.
En esa ocasión no lo ganó, pero tampoco tuvo que esperar mucho para finalmente tenerlo en sus manos. En 2013, con Silver Linings Playbook, ganó la estatuilla a Mejor actriz.
Con esto, la actriz se convirtió en la segunda más joven en ganar el Oscar, y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer.
Su consolidación como estrella mundial llegó con la franquicia "Los juegos del hambre", que tuvo su estreno en 2012, el mismo año en que llegó a las salas de cine Silver Linings Playbook.
En 2014 volvió a ser nominada a los Premios de la Academia por American Hustle, en la categoría de Mejor actriz de reparto, pero en esa ocasión no ganó. Después recibiría otra nominación a Mejor actriz en 2016, por su trabajo en Joy, tampoco ganó.
Recién iniciada su carrera actoral formó parte del elenco de "X-Men: primera generación" (2011), en el personaje de Mystique, que volvería a repetir en 2014 y 2016. Así ha dejado registro de su trabajo en franquicias millonarias.
Lawrence ha equilibrado los blockbusters con cine más autoral, como Mother! (2017) de Darren Aronofsky, donde compartió créditos con Javier Bardem, Michelle Pfeiffer y Ed Harris.
Con Don’t Look Up (2021) regresó al cine tras dos años de pausa, tomando en cuenta que anteriormente había trabajado sin descanso y estrenado de tres a una película al año. En Don’t Look Up fue protagonista junto a Leonardo DiCaprio. En 17 años de trayectoria, Lawrence ha hecho 26 películas.