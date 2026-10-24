Familia real: Harry reclama la reconciliación, ¿responderá Carlos III?

Londres, Inglaterra.- El príncipe Harry , de 42 años, aseguró que lo más importante es reconciliarse con su familia, según Page Six. “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Ese es el punto clave”, afirmó el duque de Sussex , que ha regresado al Reino Unido con su esposa, Meghan Markle , y sus hijos, Archie y Lilibet, en parte para que estudien en colegios británicos.

El biógrafo real Hugo Vickers declaró al medio que la familia puede no verlo del mismo modo. Según Vickers, el rey Carlos III y el príncipe William han optado por no responder en público.

“Estas cosas deben resolverse en privado”, señaló, y apuntó que las apariciones y entrevistas de la pareja, como la visita a Nottingham, pueden interpretarse como actos oficiales.