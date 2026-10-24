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Familia real: Harry reclama la reconciliación, ¿responderá Carlos III?

Mientras Harry pide paz, Palacio responde con silencio. El duque de Sussex insiste en reconciliarse, aunque no verá a la familia real en Navidad ni ve a William desde 2022

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 07:07
Familia real: Harry reclama la reconciliación, ¿responderá Carlos III?

Harry prioriza la reconciliación, pero Carlos III y William guardan silencio.

Foto: shutterstock

Londres, Inglaterra.- El príncipe Harry, de 42 años, aseguró que lo más importante es reconciliarse con su familia, según Page Six. “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Ese es el punto clave”, afirmó el duque de Sussex, que ha regresado al Reino Unido con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, en parte para que estudien en colegios británicos.

El silencio entre el rey Carlos y el príncipe Harry se prolonga dos semanas

El biógrafo real Hugo Vickers declaró al medio que la familia puede no verlo del mismo modo. Según Vickers, el rey Carlos III y el príncipe William han optado por no responder en público.

“Estas cosas deben resolverse en privado”, señaló, y apuntó que las apariciones y entrevistas de la pareja, como la visita a Nottingham, pueden interpretarse como actos oficiales.

El príncipe Harry acusa a las autoridades de ignorar una amenaza terrorista

Harry, aún no ha visto en persona a su padre desde su llegada, aunque han hablado por teléfono en varias ocasiones, según fuentes del medio, que también informó que el matrimonio no pasará la Navidad con la familia real. Tampoco ve a su hermano desde 2022.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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