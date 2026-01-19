La familia Armani recuerda "la gran estima" de Giorgio por Valentino

Roma, Italia.- La familia Armani y el diseñador Leo Dell'Orco, responsable de esta marca, expresaron este lunes "la gran estima" que Giorgio Armani siempre profesó a Valentino, quien murió hoy a los 93 años en Roma apenas cuatro meses después que Armani, otro de los reyes del mundo de la moda.

En un comunicado difundido por la casa Armani, la firma expresó su condolencia por la pérdida de Valentino y subrayó la relación de respeto y admiración que ambas marcas mantuvieron durante décadas. “El maestro indiscutible de la gracia y la elegancia”, señaló la nota, “encarnó la excelencia de la couture, el rigor del oficio y una visión única de la moda”, caracterizada por “líneas puras, colores icónicos y una belleza absoluta”, una pérdida que “deja un vacío inmenso”, añadió la 'maison' Armani.

Tras la muerte de Giorgio Armani en septiembre de 2025 a los 91 años, Valentino quedó como el último gran emperador y embajador de la alta costura italiana, pese a haberse retirado de las pasarelas en 2007, después de más de 45 años al frente de su firma.