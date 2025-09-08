La muerte de los grandes diseñadores y el secreto de por qué sus marcas nunca mueren

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chanel, Gucci, Balenciaga, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent o Schiaparelli —cada una con su propia historia— los fundadores pueden morir, pero las marcas viven. Así, direcciones creativas, equipos ejecutivos y familiares afianzados se encargan de preservar el estilo y asegurar su renacimiento. En el caso de Armani, el plan ha sido maestro: una fundación y una estrategia medida que detalla que no podrá ser comprada por grandes conglomerados de moda en el futuro. Giorgio Armani ha dejado tras de sí una larga carrera marcada por el minimalismo y el control absoluto de su imperio. Aunque no tuvo hijos, su legado se sostiene en la familia y en colaboradores de confianza: desde sus sobrinos Silvana, Roberta y Andrea Camerana hasta su mano derecha, Pantaleo Dell’Orco, quien dirigía la línea de hombre y lo acompañaba desde hace décadas.

Con la muerte de Armani, la firma ha prometido seguir cuidadosamente su legado y estela creativa en el futuro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Chanel

Con la muerte de su fundadora, Gabrielle Chanel, fue el alemán Karl Lagerfeld quien tomó las riendas de la casa francesa en los años ochenta, tras un impás de diez años en los que la firma fue asumida por un grupo de creadores. Lagerfeld fue el responsable de revitalizarla con su visión disruptiva y sin perder de vista los clásicos.

Tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld en 2019, la “maison” fue asumida por Virginie Viard, su colaboradora durante casi treinta. Viard supo respetar los códigos creativos de la casa y modernizarlos, impulsando ventas récord —cerca de 19 000 millones de dólares en 2023— antes de anunciar su salida en junio de 2024. Aunque aún no se ha nombrado sucesor, la dirección enfatizó que una nueva estructura creativa será anunciada “próximamente”, garantizando fidelidad a la marca.

Gucci

Desde su fundación por Guccio Gucci en 1921 y su muerte en 1953, la casa fue liderada por sus hijos, quienes expandieron la marca internacionalmente. Sin embargo, tras intensos conflictos familiares, en 1989 su nieto Maurizio vendió la mayoría de acciones a la firma Investcorp, que contrató a Dawn Mello y luego a Tom Ford para revitalizarla. Más adelante, Alessandro Michele transformó radicalmente la marca hasta 2023; su sucesor Sabato De Sarno duró poco, y en marzo de 2025 fue reemplazado por Demna Gvasalia para encabezar la creatividad de Gucci.

Balenciaga

Cristóbal Balenciaga cerró la casa en 1968. Resurgió en los años ochenta con Michel Goma, seguido por Josephus Thimister (1992-1997) y luego por Nicolás Ghesquière, quien la transformó por más de quince años. En 2015 asumió la dirección Demna, Gvasalia, aportando una visión disruptiva que llevó a la marca al éxito moderno.



En julio de 2025, Pierpaolo Piccioli, exdirector creativo de Valentino, tomó el relevo del creador, devolviendo parte del halo clásico y romántico de la firma tras las aportaciones de Demna, que convirtió la firma en un icono para la moda contemporánea y casual a través de siluetas amplias, sudaderas y zapatillas deportivas.

Óscar de la Renta

Antes de su muerte en 2014, Óscar nombró a Peter Copping como director creativo, asegurando la continuidad de su legado. Tras un breve periodo, Copping dejó el cargo y los diseñadores internos Laura Kim y Fernando García fueron elevados como codirectores creativos, asegurándose de que el estilo y la visión de la casa siguieran vivas. Yves Saint Laurent.Tras la muerte de Yves Saint Laurent en 2008, la casa pasó por varias generaciones creativas. Más recientemente, bajo el grupo Kering, el nombre fue simplificado a “Saint Laurent”; el diseñador Hedi Slimane ha transformado profundamente su identidad visual y creativa, previo a Anthony Vaccarello, actualmente al frente.

Schiaparelli

Aunque en su origen fue fundada por Elsa Schiaparelli, tras su muerte la casa se extinguió durante décadas. Fue refundada en el siglo XXI bajo el paraguas del lujo contemporáneo, con estructuras corporativas modernas que distan de los modelos con fuerte identidad personal. El estadounidense Daniel Roseberry, quien fue nombrado mejor diseñador del año 2024, es el director creativo al frente de la firma de costura, que sigue adaptando los códigos surrealistas que la italiana creó y popularizó en 1927.

Alexander McQueen

Cuando falleció su fundador, Lee Alexander McQueen, en 2010, la casa continuó bajo la tutela de su mentor Sarah Burton, quien se encargó de preservar la visión dramática y técnica de la firma, concretando hitos como el vestido de boda de Kate Middleton. Actualmente, McQueen sigue operando bajo una estructura institucional dentro de Kering, comandada por directivos y equipos creativos que honran el legado y adaptan nuevas narrativas.

La moda continua...